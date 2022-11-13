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Правительство Молдавии потребовало разработать меры экономии электроэнергии - РИА Новости, 13.11.2022
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Правительство Молдавии потребовало разработать меры экономии электроэнергии
Правительство Молдавии потребовало разработать меры экономии электроэнергии - РИА Новости, 13.11.2022
Правительство Молдавии потребовало разработать меры экономии электроэнергии
Комиссия по чрезвычайным ситуациям кабмина Молдавии требует, чтобы местные власти в течение пяти дней утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:37
2022-11-13T14:38
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям кабмина Молдавии требует, чтобы местные власти в течение пяти дней утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, сообщила пресс-служба правительства республики.В Молдавии с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за энергетического кризиса. В это время право приоритетного принятия решений получает комиссия по чрезвычайным ситуациям."Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления в пятидневный срок примут план мероприятий, применимых на территориальном уровне, которые будут способствовать снижению энергопотребления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Список мер будет опубликован на официальном сайте районных/муниципальных советов и других доступных средствах информации. До 15 числа каждого месяца будут публиковаться отчеты о мониторинге мероприятий по снижению энергопотребления."Потребление электроэнергии должно быть дополнительно снижено на центральном и местном уровне путем отключения уличного освещения в течение дня, а именно с 7.00 до 17.00 (8.00 - 18.00 мск)", - отметили в правительстве.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221029/moldaviya-1827783256.html
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в мире, жкх, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
В мире, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
14:37 13.11.2022 (обновлено: 14:38 13.11.2022)
 
Правительство Молдавии потребовало разработать меры экономии электроэнергии

Кабмин Молдавии потребовал от местных властей разработать меры экономии электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям кабмина Молдавии требует, чтобы местные власти в течение пяти дней утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, сообщила пресс-служба правительства республики.
В Молдавии с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за энергетического кризиса. В это время право приоритетного принятия решений получает комиссия по чрезвычайным ситуациям.
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"Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления в пятидневный срок примут план мероприятий, применимых на территориальном уровне, которые будут способствовать снижению энергопотребления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Список мер будет опубликован на официальном сайте районных/муниципальных советов и других доступных средствах информации. До 15 числа каждого месяца будут публиковаться отчеты о мониторинге мероприятий по снижению энергопотребления.
"Потребление электроэнергии должно быть дополнительно снижено на центральном и местном уровне путем отключения уличного освещения в течение дня, а именно с 7.00 до 17.00 (8.00 - 18.00 мск)", - отметили в правительстве.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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