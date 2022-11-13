https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html
Прокуратура Молдавии расследует взлом Telegram-аккаунта главы полиции
Прокуратура Молдавии расследует взлом Telegram-аккаунта главы полиции - РИА Новости, 13.11.2022
Прокуратура Молдавии расследует взлом Telegram-аккаунта главы полиции
Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам завела уголовное дело по факту взлома Telegram-аккаунта главы Генерального... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:04
2022-11-13T12:04
2022-11-13T12:05
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам завела уголовное дело по факту взлома Telegram-аккаунта главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцяну, сообщила пресс-служба ведомства."Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками других компетентных органов ведет уголовное расследование по факту взлома Telegram-аккаунта начальника Генерального инспектората полиции (ГИП)", - сообщается на странице прокуратуры в Facebook*.Злоумышленники получили как переписку, так и файлы, которые отправлял и получал Чернэуцяну. Сейчас этот процесс заблокирован."По данному факту начато уголовное расследование, о результатах которого сотрудники правоохранительных органов должны сообщить позже, в той мере, в какой это не повлияет на ход уголовного расследования", - добавили в прокуратуре.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции. Также авторы сообщения заверили, что они получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника президента Майи Санду по национальной безопасности Дорина Речана. Авторы сайта обещали новые разоблачения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, россия, telegram (приложение)
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Telegram (приложение)
12:04 13.11.2022 (обновлено: 12:05 13.11.2022)
Прокуратура Молдавии расследует взлом Telegram-аккаунта главы полиции
Прокуратура Молдавии сообщила о расследовании взлома Telegram-аккаунта главы полиции
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам завела уголовное дело по факту взлома Telegram-аккаунта главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцяну, сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками других компетентных органов ведет уголовное расследование по факту взлома Telegram-аккаунта начальника Генерального инспектората полиции (ГИП)", - сообщается на странице прокуратуры в Facebook*.
Злоумышленники получили как переписку, так и файлы, которые отправлял и получал Чернэуцяну. Сейчас этот процесс заблокирован.
"По данному факту начато уголовное расследование, о результатах которого сотрудники правоохранительных органов должны сообщить позже, в той мере, в какой это не повлияет на ход уголовного расследования", - добавили в прокуратуре.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду
. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции. Также авторы сообщения заверили, что они получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника президента Майи Санду по национальной безопасности Дорина Речана. Авторы сайта обещали новые разоблачения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская