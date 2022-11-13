https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html

ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников

ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников - РИА Новости, 13.11.2022

ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:20

2022-11-13T14:20

2022-11-13T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожье

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830196350_241:528:2887:2016_1920x0_80_0_0_22b0e4b78dc80bcb3157363209146717.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831038469.html

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы рф