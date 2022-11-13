https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников - РИА Новости, 13.11.2022
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:20
2022-11-13T14:20
2022-11-13T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831038469.html
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безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
Минобороны: ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников