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ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников - РИА Новости, 13.11.2022
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:20
2022-11-13T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831038469.html
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безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Вооруженные силы РФ
14:20 13.11.2022
 
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников

Минобороны: ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРасчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 17:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
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