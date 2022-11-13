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ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831164748.html
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2022
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ освободили на Донецком направлении поселок Майорск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:08
2022-11-13T14:15
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили на Донецком направлении поселок Майорск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", - сказали в ведомстве.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
14:08 13.11.2022 (обновлено: 14:15 13.11.2022)
 
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Минобороны: ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили на Донецком направлении поселок Майорск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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