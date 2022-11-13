https://ria.ru/20221113/minoborony-1831164748.html

ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении

ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2022

ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ освободили на Донецком направлении поселок Майорск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:08

2022-11-13T14:08

2022-11-13T14:15

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили на Донецком направлении поселок Майорск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831164570.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф