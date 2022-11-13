https://ria.ru/20221113/migranty-1831177298.html

СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов

СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов

Более 40 тысяч мигрантов прибыли с начала этого года в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:02

2022-11-13T16:02

2022-11-13T16:02

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ла-манш

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч мигрантов прибыли с начала этого года в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные минобороны страны.Ранее газета Guardian сообщала, что в сентябре количество незаконных мигрантов, прибывших в Великобританию с начала года через Ла-Манш, превысило показатель за весь 2021 год."В субботу на 22 лодках переправились 972 человека, в результате чего общее число мигрантов, переправившихся в 2022 году, достигло 40 885 человек", - информирует телеканал со ссылкой на данные минобороны Британии.В августе также было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с 2019 года.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В конце 2021 года проблема нелегальных мигрантов стала причиной обострения отношений между Францией и Британией, когда в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, погибли 27 человек.

https://ria.ru/20221112/migranty-1831107839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания, ла-манш, франция