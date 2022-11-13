https://ria.ru/20221113/migranty-1831177298.html
СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов
СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов
Более 40 тысяч мигрантов прибыли с начала этого года в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:02
2022-11-13T16:02
2022-11-13T16:02
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великобритания
ла-манш
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч мигрантов прибыли с начала этого года в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные минобороны страны.Ранее газета Guardian сообщала, что в сентябре количество незаконных мигрантов, прибывших в Великобританию с начала года через Ла-Манш, превысило показатель за весь 2021 год."В субботу на 22 лодках переправились 972 человека, в результате чего общее число мигрантов, переправившихся в 2022 году, достигло 40 885 человек", - информирует телеканал со ссылкой на данные минобороны Британии.В августе также было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с 2019 года.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В конце 2021 года проблема нелегальных мигрантов стала причиной обострения отношений между Францией и Британией, когда в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, погибли 27 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, ла-манш, франция
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Франция
СМИ: в Британию с начала года прибыли более 40 тысяч мигрантов
Sky News: в Британию через пролив Ла-Манш прибыли более 40 тысяч мигрантов с начала года