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Депутат ГД от Севастополя привезла в Мелитополь гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.11.2022
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Депутат ГД от Севастополя привезла в Мелитополь гуманитарную помощь
Депутат ГД от Севастополя привезла в Мелитополь гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.11.2022
Депутат ГД от Севастополя привезла в Мелитополь гуманитарную помощь
Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач приехала в Мелитополь с рабочим визитом, в ходе которого передала гуманитарную помощь областному роддому, детскому... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:21
2022-11-13T17:21
общество
запорожская область
севастополь
мелитополь
госдума рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач приехала в Мелитополь с рабочим визитом, в ходе которого передала гуманитарную помощь областному роддому, детскому дому, а также в детско-юношескую спортивную школу.Груз был составлен по заявкам местных властей."В рамках гуманитарного груза мы привезли расходный материал, который тут так необходим: детское питание, средства гигиены и так далее. Была заявка, и в первую очередь нам озвучили именно эти потребности. Мы фиксируем ситуацию. Это первый, но не последний мой визит сюда", - отметила Лобач журналистам.Она добавила, что в регионе ощущается нехватка узких медицинских специалистов, эту проблему можно решить за счет студентов профильных вузов."Это была личная инициатива Татьяны Лобач, она вышла на руководство Запорожской области, мы, в свою очередь, уточнили у главврачей медучреждений какие есть потребности. Привезено все, что необходимо для детей, рожениц и воспитанников детского дома. Мы ощущаем огромную поддержку федерального центра", - заявил журналистам заместитель губернатора Запорожской области Виктор Емельяненко. Он отметил, что достигнута предварительная договоренность, чтобы медики Запорожской области посетили другие регионы России для обмена опытом.Также Лобач посетила мелитопольский детский дом, куда были доставлены не только вещи и необходимые для обучения детей предметы, но и сладости. В ДЮСШ №3 был привезен различный спортинвентарь.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html
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общество, запорожская область, севастополь, мелитополь, госдума рф
Общество, Запорожская область, Севастополь, Мелитополь, Госдума РФ
17:21 13.11.2022
 
Депутат ГД от Севастополя привезла в Мелитополь гуманитарную помощь

Депутат ГД от Севастополя Лобач привезла в Мелитополь гуманитарную помощь

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНа площади Победы в Мелитополе
На площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач приехала в Мелитополь с рабочим визитом, в ходе которого передала гуманитарную помощь областному роддому, детскому дому, а также в детско-юношескую спортивную школу.
Груз был составлен по заявкам местных властей.
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"В рамках гуманитарного груза мы привезли расходный материал, который тут так необходим: детское питание, средства гигиены и так далее. Была заявка, и в первую очередь нам озвучили именно эти потребности. Мы фиксируем ситуацию. Это первый, но не последний мой визит сюда", - отметила Лобач журналистам.
Она добавила, что в регионе ощущается нехватка узких медицинских специалистов, эту проблему можно решить за счет студентов профильных вузов.
"Это была личная инициатива Татьяны Лобач, она вышла на руководство Запорожской области, мы, в свою очередь, уточнили у главврачей медучреждений какие есть потребности. Привезено все, что необходимо для детей, рожениц и воспитанников детского дома. Мы ощущаем огромную поддержку федерального центра", - заявил журналистам заместитель губернатора Запорожской области Виктор Емельяненко. Он отметил, что достигнута предварительная договоренность, чтобы медики Запорожской области посетили другие регионы России для обмена опытом.
Также Лобач посетила мелитопольский детский дом, куда были доставлены не только вещи и необходимые для обучения детей предметы, но и сладости. В ДЮСШ №3 был привезен различный спортинвентарь.
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