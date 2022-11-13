https://ria.ru/20221113/makron-1831134833.html

Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей

Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей - РИА Новости, 13.11.2022

Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей

В новой оборонной стратегии, представленной французским президентом Эммануэлем Макроном, нет новых идей, это чисто политический дискурс, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:17

2022-11-13T09:17

2022-11-13T09:17

в мире

эммануэль макрон

николя саркози

франция

украина

африка

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В новой оборонной стратегии, представленной французским президентом Эммануэлем Макроном, нет новых идей, это чисто политический дискурс, заявил РИА Новости бывший офицер ВВС Франции, содиректор Глобального института этики (Global AI Ethics Institute) в Париже Эммануэль Гоффи.Макрон в среду представил новую оборонную стратегию страны, призвав мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Он также объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле и сообщил, что Франция обсуждает с партнерами новый формат своего военного присутствия в Африке."Эту речь Макрона следует рассматривать как политическую, некое коммуникативное упражнение. Это чисто политический дискурс – много слов и мало идей. Представлена эта речь была как презентация новой оборонной стратегии. Однако, как вы заметили, это то, о чем он говорит постоянно: про ядерное сдерживание – что оно нам нужно для защиты ЕС, про терроризм – что он никуда не исчез и мы продолжим с ним бороться, про наше присутствие в Африке – что несмотря на окончание операции "Бархан", мы все равно останемся в Африке в другом формате – об этом говорили и Николя Саркози, и Франсуа Олланд, так что в этом нет ничего нового", - сказал Гоффи.По его словам, французские власти сейчас пытаются заставить всех поверить в некие политические изменения."Что касается европейской политики безопасности и обороны, эта стратегия никак не двигается вперед по одной простой причине: далеко не все страны Евросоюза имеют общие интересы. Поэтому Франция хочет быть неким мотором, хочет быть партнером Германии, но мы прекрасно знаем, что это не сработает, поэтому мы используем конфликт между Россией и Украиной, чтобы сказать: "Посмотрите, у нас под дверью есть угроза, мы должны понимать важность общей политики безопасности и обороны", - заявил эксперт.Как отметил бывший французский военный, когда конфликт на Украине будет разрешен, каждый в ЕС вернется к заботе о своих собственных, частных интересах.То же самое, по его словам, можно сказать и про НАТО. "Очевидно, что мы пытаемся играть там свою роль, мы подчеркиваем важность альянса, в этом тоже нет ничего нового. Но когда начнутся разговоры о вопросах безопасности и обороны, они подтвердят, что европейская оборона лишь дополняет оборону НАТО и не является конкурентной", - сказал собеседник агентства.По словам Гоффи, целью речи Макрона является "оправдание и легитимизация увеличения усилий, направленных на защиту страны", однако нельзя защищать страну одними лишь разговорами.

https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008288.html

https://ria.ru/20221113/evropa-1831114252.html

франция

украина

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, николя саркози, франция, украина, африка, евросоюз, нато, ввс франции