Рейтинг@Mail.ru
Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/makron-1831134833.html
Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей
Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей - РИА Новости, 13.11.2022
Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей
В новой оборонной стратегии, представленной французским президентом Эммануэлем Макроном, нет новых идей, это чисто политический дискурс, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:17
2022-11-13T09:17
в мире
эммануэль макрон
николя саркози
франция
украина
африка
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В новой оборонной стратегии, представленной французским президентом Эммануэлем Макроном, нет новых идей, это чисто политический дискурс, заявил РИА Новости бывший офицер ВВС Франции, содиректор Глобального института этики (Global AI Ethics Institute) в Париже Эммануэль Гоффи.Макрон в среду представил новую оборонную стратегию страны, призвав мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Он также объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле и сообщил, что Франция обсуждает с партнерами новый формат своего военного присутствия в Африке."Эту речь Макрона следует рассматривать как политическую, некое коммуникативное упражнение. Это чисто политический дискурс – много слов и мало идей. Представлена эта речь была как презентация новой оборонной стратегии. Однако, как вы заметили, это то, о чем он говорит постоянно: про ядерное сдерживание – что оно нам нужно для защиты ЕС, про терроризм – что он никуда не исчез и мы продолжим с ним бороться, про наше присутствие в Африке – что несмотря на окончание операции "Бархан", мы все равно останемся в Африке в другом формате – об этом говорили и Николя Саркози, и Франсуа Олланд, так что в этом нет ничего нового", - сказал Гоффи.По его словам, французские власти сейчас пытаются заставить всех поверить в некие политические изменения."Что касается европейской политики безопасности и обороны, эта стратегия никак не двигается вперед по одной простой причине: далеко не все страны Евросоюза имеют общие интересы. Поэтому Франция хочет быть неким мотором, хочет быть партнером Германии, но мы прекрасно знаем, что это не сработает, поэтому мы используем конфликт между Россией и Украиной, чтобы сказать: "Посмотрите, у нас под дверью есть угроза, мы должны понимать важность общей политики безопасности и обороны", - заявил эксперт.Как отметил бывший французский военный, когда конфликт на Украине будет разрешен, каждый в ЕС вернется к заботе о своих собственных, частных интересах.То же самое, по его словам, можно сказать и про НАТО. "Очевидно, что мы пытаемся играть там свою роль, мы подчеркиваем важность альянса, в этом тоже нет ничего нового. Но когда начнутся разговоры о вопросах безопасности и обороны, они подтвердят, что европейская оборона лишь дополняет оборону НАТО и не является конкурентной", - сказал собеседник агентства.По словам Гоффи, целью речи Макрона является "оправдание и легитимизация увеличения усилий, направленных на защиту страны", однако нельзя защищать страну одними лишь разговорами.
https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008288.html
https://ria.ru/20221113/evropa-1831114252.html
франция
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f7a89594617683c882cccb778cec08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, николя саркози, франция, украина, африка, евросоюз, нато, ввс франции
В мире, Эммануэль Макрон, Николя Саркози, Франция, Украина, Африка, Евросоюз, НАТО, ВВС Франции
09:17 13.11.2022
 
Французский эксперт заявил об отсутствии в стратегии Макрона новых идей

Эксперт Гоффи: в обновленной оборонной стратегии Макрона нет новых идей

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. В новой оборонной стратегии, представленной французским президентом Эммануэлем Макроном, нет новых идей, это чисто политический дискурс, заявил РИА Новости бывший офицер ВВС Франции, содиректор Глобального института этики (Global AI Ethics Institute) в Париже Эммануэль Гоффи.
Макрон в среду представил новую оборонную стратегию страны, призвав мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Он также объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле и сообщил, что Франция обсуждает с партнерами новый формат своего военного присутствия в Африке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 08:00
Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев
"Эту речь Макрона следует рассматривать как политическую, некое коммуникативное упражнение. Это чисто политический дискурс – много слов и мало идей. Представлена эта речь была как презентация новой оборонной стратегии. Однако, как вы заметили, это то, о чем он говорит постоянно: про ядерное сдерживание – что оно нам нужно для защиты ЕС, про терроризм – что он никуда не исчез и мы продолжим с ним бороться, про наше присутствие в Африке – что несмотря на окончание операции "Бархан", мы все равно останемся в Африке в другом формате – об этом говорили и Николя Саркози, и Франсуа Олланд, так что в этом нет ничего нового", - сказал Гоффи.
По его словам, французские власти сейчас пытаются заставить всех поверить в некие политические изменения.
"Что касается европейской политики безопасности и обороны, эта стратегия никак не двигается вперед по одной простой причине: далеко не все страны Евросоюза имеют общие интересы. Поэтому Франция хочет быть неким мотором, хочет быть партнером Германии, но мы прекрасно знаем, что это не сработает, поэтому мы используем конфликт между Россией и Украиной, чтобы сказать: "Посмотрите, у нас под дверью есть угроза, мы должны понимать важность общей политики безопасности и обороны", - заявил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 10:09
Заявление Макрона о России взбесило французов
Как отметил бывший французский военный, когда конфликт на Украине будет разрешен, каждый в ЕС вернется к заботе о своих собственных, частных интересах.
То же самое, по его словам, можно сказать и про НАТО. "Очевидно, что мы пытаемся играть там свою роль, мы подчеркиваем важность альянса, в этом тоже нет ничего нового. Но когда начнутся разговоры о вопросах безопасности и обороны, они подтвердят, что европейская оборона лишь дополняет оборону НАТО и не является конкурентной", - сказал собеседник агентства.
По словам Гоффи, целью речи Макрона является "оправдание и легитимизация увеличения усилий, направленных на защиту страны", однако нельзя защищать страну одними лишь разговорами.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
00:33
МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца
 
В миреЭммануэль МакронНиколя СаркозиФранцияУкраинаАфрикаЕвросоюзНАТОВВС Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала