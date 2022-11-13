https://ria.ru/20221113/madrid-1831210678.html
В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения
В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения - РИА Новости, 13.11.2022
В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения
Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида в рамках массовой демонстрации против политики здравоохранения председателя правительства автономного сообщества Мадрид РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:12
2022-11-13T19:12
2022-11-13T19:48
в мире
здоровье - общество
мадрид
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831213920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_630591afe385f6861ceaa5664c5e3c5f.jpg
МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида в рамках массовой демонстрации против политики здравоохранения председателя правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, сообщает в воскресенье корреспондент РИА Новости.Акция протеста, созванная профсоюзами медицинских работников, левыми политическими партиями и различными социальными группами, прошла под лозунгом "Мадрид восстает во имя общественного здравоохранения".Согласно оценкам правительства, на улицы вышло около 200 тысяч человек. Однако организаторы утверждают, что число демонстрантов превысило 650 тысяч человек.Ввиду нехватки кадров в больницах и центрах первичной медико-санитарной помощи региональное правительство Мадрида во главе с Исабель Аюсо из правоцентристской Народной Партии (PP) подвергалось жесткой критике в последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19. Таким образом, протестующие требуют увеличение бюджета первичной медико-санитарной помощи, а также расширение штата сотрудников всех профессиональных категорий.Организаторы акции считают, что, хотя Мадрид является испанским регионом с самым высоким доходом на душу населения, местное правительство тратит наименьшую по всей Испании сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.Аюсо отрицает нехватку персонала и утверждает, что протесты и забастовки организуются левыми партиями в преддверии муниципальных и региональных выборов 2023 года.
https://ria.ru/20221106/zdravookhranenie-1829389202.html
мадрид
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831213920_25:0:1465:1080_1920x0_80_0_0_deb66489e65e2fa26d247d9c78b1c75c.jpg
Барабанная дробь и танцы: протесты в Мадриде из-за проблем в здравоохранении
Барабанная дробь и танцы: протесты в Мадриде из-за проблем в здравоохранении
2022-11-13T19:12
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, мадрид, испания
В мире, Здоровье - Общество, Мадрид, Испания
19:12 13.11.2022 (обновлено: 19:48 13.11.2022)
В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения
В Мадриде сотни тысяч людей вышли на демонстрацию против политики здравоохранения
МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида в рамках массовой демонстрации против политики здравоохранения председателя правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, сообщает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Акция протеста, созванная профсоюзами медицинских работников, левыми политическими партиями и различными социальными группами, прошла под лозунгом "Мадрид восстает во имя общественного здравоохранения".
Согласно оценкам правительства, на улицы вышло около 200 тысяч человек. Однако организаторы утверждают, что число демонстрантов превысило 650 тысяч человек.
Ввиду нехватки кадров в больницах и центрах первичной медико-санитарной помощи региональное правительство Мадрида во главе с Исабель Аюсо из правоцентристской Народной Партии (PP) подвергалось жесткой критике в последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19. Таким образом, протестующие требуют увеличение бюджета первичной медико-санитарной помощи, а также расширение штата сотрудников всех профессиональных категорий.
Организаторы акции считают, что, хотя Мадрид является испанским регионом с самым высоким доходом на душу населения, местное правительство тратит наименьшую по всей Испании
сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.
Аюсо отрицает нехватку персонала и утверждает, что протесты и забастовки организуются левыми партиями в преддверии муниципальных и региональных выборов 2023 года.