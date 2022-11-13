https://ria.ru/20221113/madrid-1831210678.html

В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения

В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения - РИА Новости, 13.11.2022

В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения

Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида в рамках массовой демонстрации против политики здравоохранения председателя правительства автономного сообщества Мадрид РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:12

2022-11-13T19:12

2022-11-13T19:48

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МАДРИД, 13 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида в рамках массовой демонстрации против политики здравоохранения председателя правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, сообщает в воскресенье корреспондент РИА Новости.Акция протеста, созванная профсоюзами медицинских работников, левыми политическими партиями и различными социальными группами, прошла под лозунгом "Мадрид восстает во имя общественного здравоохранения".Согласно оценкам правительства, на улицы вышло около 200 тысяч человек. Однако организаторы утверждают, что число демонстрантов превысило 650 тысяч человек.Ввиду нехватки кадров в больницах и центрах первичной медико-санитарной помощи региональное правительство Мадрида во главе с Исабель Аюсо из правоцентристской Народной Партии (PP) подвергалось жесткой критике в последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19. Таким образом, протестующие требуют увеличение бюджета первичной медико-санитарной помощи, а также расширение штата сотрудников всех профессиональных категорий.Организаторы акции считают, что, хотя Мадрид является испанским регионом с самым высоким доходом на душу населения, местное правительство тратит наименьшую по всей Испании сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.Аюсо отрицает нехватку персонала и утверждает, что протесты и забастовки организуются левыми партиями в преддверии муниципальных и региональных выборов 2023 года.

https://ria.ru/20221106/zdravookhranenie-1829389202.html

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Барабанная дробь и танцы: протесты в Мадриде из-за проблем в здравоохранении Барабанная дробь и танцы: протесты в Мадриде из-за проблем в здравоохранении 2022-11-13T19:12 true PT0M27S

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, мадрид, испания