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Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:11

2022-11-13T15:11

2022-11-13T16:32

специальная военная операция на украине

рубежное

луганская народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.27 (совпадает с мск) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского оружия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831174095.html

рубежное

луганская народная республика

украина

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рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия