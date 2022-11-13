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Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/lnr-1831170996.html
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:11
2022-11-13T16:32
специальная военная операция на украине
рубежное
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.27 (совпадает с мск) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского оружия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831174095.html
рубежное
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рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
15:11 13.11.2022 (обновлено: 16:32 13.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР

Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Рубежное, выпустив два снаряда

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРубежное после обстрела
Рубежное после обстрела - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рубежное после обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.27 (совпадает с мск) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского оружия 155 миллиметров (два снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2022
 
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