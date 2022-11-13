https://ria.ru/20221113/lnr-1831143369.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории ЛНР около 65 человек и более десятка единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:34

2022-11-13T10:34

2022-11-13T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784660065_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_4df136d7feb6e88bdbe1d51004be25a0.jpg

ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории ЛНР около 65 человек и более десятка единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки; четыре бронетранспортера; 11 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых большинство участников высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, народная милиция лнр