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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/lnr-1831143369.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории ЛНР около 65 человек и более десятка единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:34
2022-11-13T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории ЛНР около 65 человек и более десятка единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки; четыре бронетранспортера; 11 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых большинство участников высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Народная милиция ЛНР
10:34 13.11.2022 (обновлено: 10:49 13.11.2022)
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

Народная милиция: украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории ЛНР около 65 человек и более десятка единиц техники, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки; четыре бронетранспортера; 11 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых большинство участников высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНародная милиция ЛНР
 
 
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