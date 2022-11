https://ria.ru/20221113/leven-1831116137.html

Умер гитарист и сооснователь группы The Clash Кит Левен, пишет Guardian

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британский гитарист и один из основателей группы The Clash Кит Левен скончался в возрасте 65 лет, сообщает газета Guardian.По данным издания, у музыканта был рак печени, умер он у себя дома.Левен - один из основателей группы The Clash, а также участник коллектива Public Image Ltd, собравшегося после распада панк-рок группы Sex Pistols.

