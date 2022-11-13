https://ria.ru/20221113/lavrov-1831139618.html
США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров
США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2022
США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров
США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:02
2022-11-13T10:02
2022-11-13T10:23
в мире
сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ПНОМПЕНЬ, 13 ноя - РИА Новости. США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине, это помешало участникам принять коллективные решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Саммит ВАС проходит в столице Камбоджи, российскую делегацию возглавил Лавров."Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени", - сказал Лавров журналистам.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
10:02 13.11.2022 (обновлено: 10:23 13.11.2022)
США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров
Лавров: США и партнеры на ВАС настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине