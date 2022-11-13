https://ria.ru/20221113/lavrov-1831139618.html

США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров

США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2022

США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине, заявил Лавров

США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:02

2022-11-13T10:02

2022-11-13T10:23

в мире

сша

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ПНОМПЕНЬ, 13 ноя - РИА Новости. США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине, это помешало участникам принять коллективные решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Саммит ВАС проходит в столице Камбоджи, российскую делегацию возглавил Лавров."Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени", - сказал Лавров журналистам.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.

https://ria.ru/20221113/asean-1831141061.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров