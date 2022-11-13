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Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС - РИА Новости, 13.11.2022
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Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС
Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС - РИА Новости, 13.11.2022
Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите, где его речь слушала американская делегация во главе с президентом Джо Байденом. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:41
2022-11-13T10:03
в мире
россия
сша
сергей лавров
джо байден
мария захарова
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ПНОМПЕНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите, где его речь слушала американская делегация во главе с президентом Джо Байденом.Фото с мероприятия выложила в Тelegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. На нем видно, что американцы вместе с Байденом сидят в зале во время выступления российского министра.Сам саммит, как рассказала Захарова, начался с опозданием — полчаса ждали Байдена и не дождались. Американский президент прибыл в Пномпень накануне утром и успел отметиться своими обычными оговорками. Благодаря руководство страны-хозяйки за организацию саммита, он перепутал Камбоджу с Колумбией, а затем говорил о необходимости защищаться от "угроз основанного на правилах порядка" (имея в виду угрозы такому порядку).Восточноазиатский саммит — это платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения кооперации между странами. В его состав входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также партнеры по диалогу — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Москва традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, джо байден, мария захарова
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Мария Захарова
09:41 13.11.2022 (обновлено: 10:03 13.11.2022)
 
Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС

Делегация США во главе с Байденом слушала выступление Лаврова на саммите ВАС в Пномпене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите, где его речь слушала американская делегация во главе с президентом Джо Байденом.
Фото с мероприятия выложила в Тelegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. На нем видно, что американцы вместе с Байденом сидят в зале во время выступления российского министра.
Сам саммит, как рассказала Захарова, начался с опозданием — полчаса ждали Байдена и не дождались.
Американский президент прибыл в Пномпень накануне утром и успел отметиться своими обычными оговорками. Благодаря руководство страны-хозяйки за организацию саммита, он перепутал Камбоджу с Колумбией, а затем говорил о необходимости защищаться от "угроз основанного на правилах порядка" (имея в виду угрозы такому порядку).
Восточноазиатский саммит — это платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения кооперации между странами. В его состав входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также партнеры по диалогу — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Москва традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.
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