https://ria.ru/20221113/lavrov-1831137260.html

Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС

Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС - РИА Новости, 13.11.2022

Американская делегация присутствовала на выступлении Лаврова на саммите ВАС

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите, где его речь слушала американская делегация во главе с президентом Джо Байденом. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:41

2022-11-13T09:41

2022-11-13T10:03

в мире

россия

сша

сергей лавров

джо байден

мария захарова

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ПНОМПЕНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите, где его речь слушала американская делегация во главе с президентом Джо Байденом.Фото с мероприятия выложила в Тelegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. На нем видно, что американцы вместе с Байденом сидят в зале во время выступления российского министра.Сам саммит, как рассказала Захарова, начался с опозданием — полчаса ждали Байдена и не дождались. Американский президент прибыл в Пномпень накануне утром и успел отметиться своими обычными оговорками. Благодаря руководство страны-хозяйки за организацию саммита, он перепутал Камбоджу с Колумбией, а затем говорил о необходимости защищаться от "угроз основанного на правилах порядка" (имея в виду угрозы такому порядку).Восточноазиатский саммит — это платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения кооперации между странами. В его состав входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также партнеры по диалогу — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Москва традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.

https://ria.ru/20221112/asean-1831069873.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей лавров, джо байден, мария захарова