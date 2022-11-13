https://ria.ru/20221113/lavrov-1831134041.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене - РИА Новости, 13.11.2022
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам XVII Восточноазиатского саммита в Пномпене. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:49
2022-11-13T09:49
2022-11-13T09:49
сергей лавров
россия
восточноазиатский саммит
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам XVII Восточноазиатского саммита в Пномпене.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Обращение Сергея Лавров к прессе по итогам Восточноазиатского саммита_13 ноября
LIVE: Обращение Сергея Лавров к прессе по итогам Восточноазиатского саммита_13 ноября
2022-11-13T09:49
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PT3M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, восточноазиатский саммит, видео
Сергей Лавров, Россия, Восточноазиатский саммит
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам XVII Восточноазиатского саммита в Пномпене.
2022-11-13T09:49
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PT3M27S
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам XVII Восточноазиатского саммита в Пномпене.