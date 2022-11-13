https://ria.ru/20221113/laboratorii-1831120249.html

Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков

Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков - РИА Новости, 13.11.2022

Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков

Киев в найденных в Луганской Народной Республике лабораториях испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО, сообщил РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:07

2022-11-13T03:07

2022-11-13T05:32

киев

рубежное

луганская народная республика

войска рхбз

вооруженные силы рф

нато

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Киев в найденных в Луганской Народной Республике лабораториях испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО, сообщил источник РИА Новости.В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами. По его словам, на местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов."На Луганщине (в Рубежном – ред.) вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева", - заявил источник.Он уточнил, что в последующем прошедшие испытания препараты были использованы для нужд военных Киева.

https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html

киев

рубежное

луганская народная республика

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киев, рубежное, луганская народная республика, войска рхбз, вооруженные силы рф, нато