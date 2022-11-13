https://ria.ru/20221113/laboratorii-1831120249.html
Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков
Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков - РИА Новости, 13.11.2022
Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков
Киев в найденных в Луганской Народной Республике лабораториях испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО, сообщил РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T03:07
2022-11-13T03:07
2022-11-13T05:32
киев
рубежное
луганская народная республика
войска рхбз
вооруженные силы рф
нато
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Киев в найденных в Луганской Народной Республике лабораториях испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО, сообщил источник РИА Новости.В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские специалисты нашли в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами. По его словам, на местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов."На Луганщине (в Рубежном – ред.) вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева", - заявил источник.Он уточнил, что в последующем прошедшие испытания препараты были использованы для нужд военных Киева.
https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html
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киев, рубежное, луганская народная республика, войска рхбз, вооруженные силы рф, нато
Киев, Рубежное, Луганская Народная Республика, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, НАТО, Специальная военная операция на Украине
03:07 13.11.2022 (обновлено: 05:32 13.11.2022)
Источник рассказал об испытании Киевом в ЛНР наркосодержащих анальгетиков
Киев в найденных в ЛНР лабораториях испытывал наркосодержащие назальные анальгетики