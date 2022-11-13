https://ria.ru/20221113/koronavirus-1831149103.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 41 больного COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 41 больного COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 41 больного COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 217 случаев COVID-19, госпитализирован 41 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:19
2022-11-13T11:19
2022-11-13T11:19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 217 случаев COVID-19, госпитализирован 41 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализирован 41 человек, выздоровело 64 человека за сутки, три человека умерло", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье был выявлен 241 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20221113/koronavirus-1831148549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 41 больного COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 217 новых случаев COVID-19