https://ria.ru/20221113/koronavirus-1831148670.html
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 854 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:11
2022-11-13T11:11
2022-11-13T11:11
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 854 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 854, госпитализирован 101 человек, выздоровели 554 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 975 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 241 006 случаев коронавируса, выздоровели 3 049 368 человек, умерли 46 773 человека.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 854 новых случая COVID-19, умерли 13 человек