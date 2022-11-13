https://ria.ru/20221113/koronavirus-1831148549.html

В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2022

В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19

В РФ за сутки выявлено 5364 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.11.2022

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 5364 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 5364 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении. В РФ за сутки госпитализированы 557 человек с COVID-19, на 53,1% меньше, чем накануне, выздоровели 5 072, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%... Выздоровело за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах, снижение - в 62 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии