https://ria.ru/20221113/koronavirus-1831148549.html
В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2022
В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19
В РФ за сутки выявлено 5364 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:11
2022-11-13T11:11
2022-11-13T11:11
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 5364 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 5364 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении. В РФ за сутки госпитализированы 557 человек с COVID-19, на 53,1% меньше, чем накануне, выздоровели 5 072, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%... Выздоровело за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах, снижение - в 62 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 557 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5364 новых случаев COVID-19, скончались 60 человек
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
В РФ за сутки выявлено 5364 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 5364 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении. В РФ за сутки госпитализированы 557 человек с COVID-19, на 53,1% меньше, чем накануне, выздоровели 5 072, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 13 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%... Выздоровело за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах, снижение - в 62 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.