https://ria.ru/20221113/kontrol-1831199595.html
Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом
Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом - РИА Новости, 13.11.2022
Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:07
2022-11-13T18:07
2022-11-13T18:07
в мире
нэнси пелоси
джо байден
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом.Однопартийцы президента Джо Байдена получили предсказуемое большинство в сенате, но отстают от республиканской оппозиции по числу мест в палате представителей, где продолжается подсчет голосов."Мы все еще думаем, что у нас есть шанс победить", - сказала Пелоси в интервью телеканалу CNN.Она подчеркнула, что, несмотря на исход выборов, уже понятно, что ожидавшаяся "большая республиканская волна" окажется в худшем случае "маленьким крошечным дождиком"."Я всегда говорила, что это как Олимпиада, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Посмотрим, куда это нас заведет. Но, думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов", - сказала Пелоси.По оценкам CNN, республиканцы пока набрали 211 мест в палате представителей, у демократов - 202, для большинства требуется не менее 218.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, джо байден, промежуточные выборы в сша
В мире, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Промежуточные выборы в США
Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом
Спикер палаты представителей Пелоси: демократы могут сохранить контроль над конгрессом
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у демократов остаются шансы
сохранить контроль над конгрессом.
Однопартийцы президента Джо Байдена
получили предсказуемое большинство в сенате, но отстают от республиканской оппозиции по числу мест в палате представителей, где продолжается подсчет голосов.
"Мы все еще думаем, что у нас есть шанс победить", - сказала Пелоси в интервью телеканалу CNN.
Она подчеркнула, что, несмотря на исход выборов, уже понятно, что ожидавшаяся "большая республиканская волна" окажется в худшем случае "маленьким крошечным дождиком".
"Я всегда говорила, что это как Олимпиада, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Посмотрим, куда это нас заведет. Но, думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов", - сказала Пелоси.
По оценкам CNN, республиканцы пока набрали 211 мест в палате представителей, у демократов - 202, для большинства требуется не менее 218.