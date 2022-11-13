https://ria.ru/20221113/kontrol-1831199595.html

Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом

Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом - РИА Новости, 13.11.2022

Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:07

2022-11-13T18:07

2022-11-13T18:07

в мире

нэнси пелоси

джо байден

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом.Однопартийцы президента Джо Байдена получили предсказуемое большинство в сенате, но отстают от республиканской оппозиции по числу мест в палате представителей, где продолжается подсчет голосов."Мы все еще думаем, что у нас есть шанс победить", - сказала Пелоси в интервью телеканалу CNN.Она подчеркнула, что, несмотря на исход выборов, уже понятно, что ожидавшаяся "большая республиканская волна" окажется в худшем случае "маленьким крошечным дождиком"."Я всегда говорила, что это как Олимпиада, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Посмотрим, куда это нас заведет. Но, думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов", - сказала Пелоси.По оценкам CNN, республиканцы пока набрали 211 мест в палате представителей, у демократов - 202, для большинства требуется не менее 218.

https://ria.ru/20221110/pelosi-1830400020.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, джо байден, промежуточные выборы в сша