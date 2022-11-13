https://ria.ru/20221113/kontrataki-1831165121.html
Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.11.2022
Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 солдат и офицеров... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:13
2022-11-13T14:13
2022-11-13T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
14:13 13.11.2022 (обновлено: 14:26 13.11.2022)
Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.