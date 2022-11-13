https://ria.ru/20221113/kontrataki-1831165121.html

Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.11.2022

Минобороны: ВС России отразили все контратаки на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 солдат и офицеров... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:13

2022-11-13T14:13

2022-11-13T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия, вооруженные силы рф