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Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США - РИА Новости, 13.11.2022
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Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США
Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США - РИА Новости, 13.11.2022
Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США
Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T02:52
2022-11-13T02:56
в мире
катрин колонна
кевин маккарти
сша
европа
мид франции‎
политика
промежуточные выборы в сша
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти."Это интересные выборы, но выводы делать рано, так как известны не все результаты. Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов", - сказала Колонна в интервью газете Parisien.
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в мире, катрин колонна, кевин маккарти, сша, европа, мид франции‎, политика, промежуточные выборы в сша
В мире, Катрин Колонна, Кевин Маккарти, США, Европа, МИД Франции‎, Политика, Промежуточные выборы в США
02:52 13.11.2022 (обновлено: 02:56 13.11.2022)
 
Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США

Глава МИД Франции Колонна заявила, что Европа должна искать большей автономии от США

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
"Это интересные выборы, но выводы делать рано, так как известны не все результаты. Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов", - сказала Колонна в интервью газете Parisien.
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В миреКатрин КолоннаКевин МаккартиСШАЕвропаМИД Франции‎ПолитикаПромежуточные выборы в США
 
 
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