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В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу - РИА Новости, 13.11.2022
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В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу
В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу - РИА Новости, 13.11.2022
В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу
Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:53
2022-11-13T15:53
в мире
анджей дуда
сергей лавров
польша
китай
нато
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на официальном военном портале КНР China Military."Инициатива Польши нарушает нормы и принципы международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и увеличивает риск его попадания в третьи руки. Это решение подорвет мир и стабильность в регионе и усугубит ситуацию с безопасностью в Европе", — говорится в материале.Китайские эксперты назвали польские заявления частью "стратегии по военной экспансии". По мнению авторов, Варашава также сыплет угрозами и в адрес США, обещая "занять более активную позицию, если Вашингтон не возьмет на себя обязательства и ответственность за поддержание безопасности всех членов НАТО".Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.Позже глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох подтвердил, что Варшава очень заинтересована в этом вопросе, однако переговоры о размещении не ведет.Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что гипотетическая ситуация с американскими ядерными бомбами на территории Польши вызывает тревогу.
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в мире, анджей дуда, сергей лавров, польша, китай, нато
В мире, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Польша, Китай, НАТО
15:53 13.11.2022
 
В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу

Китайские военные осудили желание Варшавы разместить в Польше американское ядерное оружие

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на официальном военном портале КНР China Military.
"Инициатива Польши нарушает нормы и принципы международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и увеличивает риск его попадания в третьи руки. Это решение подорвет мир и стабильность в регионе и усугубит ситуацию с безопасностью в Европе", — говорится в материале.
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Китайские эксперты назвали польские заявления частью "стратегии по военной экспансии". По мнению авторов, Варашава также сыплет угрозами и в адрес США, обещая "занять более активную позицию, если Вашингтон не возьмет на себя обязательства и ответственность за поддержание безопасности всех членов НАТО".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.
Позже глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох подтвердил, что Варшава очень заинтересована в этом вопросе, однако переговоры о размещении не ведет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что гипотетическая ситуация с американскими ядерными бомбами на территории Польши вызывает тревогу.
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