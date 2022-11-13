https://ria.ru/20221113/kitay-1831175383.html

В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу

В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу - РИА Новости, 13.11.2022

В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу

Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:53

2022-11-13T15:53

2022-11-13T15:53

в мире

анджей дуда

сергей лавров

польша

китай

нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на официальном военном портале КНР China Military."Инициатива Польши нарушает нормы и принципы международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и увеличивает риск его попадания в третьи руки. Это решение подорвет мир и стабильность в регионе и усугубит ситуацию с безопасностью в Европе", — говорится в материале.Китайские эксперты назвали польские заявления частью "стратегии по военной экспансии". По мнению авторов, Варашава также сыплет угрозами и в адрес США, обещая "занять более активную позицию, если Вашингтон не возьмет на себя обязательства и ответственность за поддержание безопасности всех членов НАТО".Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.Позже глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох подтвердил, что Варшава очень заинтересована в этом вопросе, однако переговоры о размещении не ведет.Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что гипотетическая ситуация с американскими ядерными бомбами на территории Польши вызывает тревогу.

https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831148880.html

https://ria.ru/20221113/razdel-1831120743.html

польша

китай

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, анджей дуда, сергей лавров, польша, китай, нато