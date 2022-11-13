В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу
Китайские военные осудили желание Варшавы разместить в Польше американское ядерное оружие
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Слова Польши о готовности хранить на своей территории американское ядерное оружие угрожают безопасности всей Европы, говорится в статье, опубликованной на официальном военном портале КНР China Military.
"Инициатива Польши нарушает нормы и принципы международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и увеличивает риск его попадания в третьи руки. Это решение подорвет мир и стабильность в регионе и усугубит ситуацию с безопасностью в Европе", — говорится в материале.
Китайские эксперты назвали польские заявления частью "стратегии по военной экспансии". По мнению авторов, Варашава также сыплет угрозами и в адрес США, обещая "занять более активную позицию, если Вашингтон не возьмет на себя обязательства и ответственность за поддержание безопасности всех членов НАТО".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.
Позже глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох подтвердил, что Варшава очень заинтересована в этом вопросе, однако переговоры о размещении не ведет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что гипотетическая ситуация с американскими ядерными бомбами на территории Польши вызывает тревогу.