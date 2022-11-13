https://ria.ru/20221113/kino-1830850310.html

Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре

Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре - РИА Новости, 13.11.2022

Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре

На стриминговых платформах выходит несколько российских сериалов с интересным сюжетом. Мистический триллер "Пансион" перенесет на таинственный остров начала XX... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:05

константин лавроненко

культура

максим виторган

виктория толстоганова

кино и сериалы

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что посмотреть

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. На стриминговых платформах выходит несколько российских сериалов с интересным сюжетом. Мистический триллер "Пансион" перенесет на таинственный остров начала XX века, "Переговорщик" объяснит, как правильно убеждать, "Суперпозиция" покажет Мультивселенную, "С нуля" заставит ностальгировать по 2000-м, а "Кунгур" раскроет секреты маленькой деревни. О киноновинках — в материале РИА Новости.Таинственный "Пансион"В закрытый интернат на уединенном острове, до которого непросто добраться, ссылают на перевоспитание девушек из аристократических семей. Под видом новой ученицы в пансион приезжает Полина (Стася Милославская). На самом деле она ищет сестру, которая пропала без вести при странных обстоятельствах.Атмосфера в старинном особняке не располагает к спокойному обучению. Властная наставница Захарова (Виктория Толстоганова) следит за жесткой дисциплиной и явно чего-то недоговаривает. Отношения между воспитанницами отдают буллингом, а еще здесь обсуждают какие-то ритуалы и знаки.Сериал снял Святослав Подгаевский, который работал над "Пищеблоком". В новом проекте немало откровенных сцен, что делает его почти фильмом для взрослых. Эстетика "Пиратов Карибского моря" и "Сонной лощины" с темными, почти готическими кадрами дополняет картину, как и завораживающий саундтрек.Ставка здесь больше не на драматизм, а на детали — например, на красиво снятые обнаженные тела учениц. А чтобы запутать зрителя, создатели используют нелинейное повествование.Сериал "Пансион" доступен на "Иви".Мастер словаГлавный герой детективного проекта "Переговорщик" — уникальный психолог и мастер манипуляции Александр. Он может решить любую проблему и убедить кого угодно сделать что угодно. Когда-то он помогал освободить заложников, предотвращал преступления, отговаривал потенциальных жертв от опасного шага. Но дочь спасти не смог: во время захвата школы она погибла. Из-за стыда Александр уходит из семьи, живет отшельником, работает в службе психологической поддержки.И вот девять лет спустя кто-то напоминает ему о той трагедии запиской на лобовом стекле. Герой понимает: злоумышленник, который подстроил все в школе дочери, не погиб и хочет бросить психологу новый вызов."Переговорщик" — микс драмы, психологической линии и экшена. Кроме основного сюжета, в истории есть отдельные кейсы, которые вплетаются в повествование, чтобы дать представление о работе главного персонажа.В сериале играют Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко."Переговорщик" выходит на Kion.Детектив в деревне"Кунгур" — детективная история, которая происходит в рыбацком поселке. Режиссер сериала Сергей Попов известен по проекту "Мосгаз".Главный герой Егор (Евгений Морозов) отсидел восемь лет по ложному обвинению. Он возвращается в родной поселок Рыбачий, но здесь его не ждут. Бывшая жена Анна вышла за местного бизнесмена Виктора, сын Леша не знает отца. На работу Егора нанимать не хотят, смотрят косо и намекают, что нужно уезжать.Но он решает доказать свою невиновность."Кунгур" — версия классического сюжета про героя-одиночку, который восстанавливает справедливость. Это не только детектив, но и взгляд на закрытый мир маленькой деревни, где все знают друг друга и живут по своим законам. Есть и романтическая линия: любовный треугольник — Егор, Анна и Виктор.Плюсы сериала — аутентичные приморские виды, интересные диалоги и динамичное действие."Кунгур" выходит на Okko.Тайны МультивселеннойО разных мирах и перемещениях по ним расскажет "Суперпозиция".Павел Табаков играет студента-физика и программиста Алексея, у которого таинственным образом пропадает отец, профессор квантовой механики (Константин Лавроненко). Он сделал уникальное открытие: обнаружил, что существует Мультивселенная, а в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Из-за этого отца (которого в научных кругах называют Доком) преследуют Охотники, чтобы похитить разработки и доказательства.Разыскивая отца, Алексей знакомится с разными учеными и путешествует по другим мирам. В каждом есть своя версия Дока: в одной он — наивный профессор, а в другой — суровый криминальный авторитет.В одной из сцен три героя, которых играет Лавроненко, будут общаться друг с другом, Игорю Жижикину придется драться с самим собой. А Лукерья Ильяшенко перевоплотится в настоящую амазонку: ей предстоит воевать, взламывать компьютерные коды и вместе с Алексеем спасать миры."Суперпозиция" не успеет наскучить: каждая серия длится примерно 20 минут, а события быстро сменяются. В одном эпизоде могут быть и любовная линия, и качественно поставленные столкновения, и спецэффекты.Сериал доступен на Wink, Okko, Premier, "Иви".Драма о дружбе и любвиДраматический сериал "С нуля" — ностальгическая история о дружбе и мести, любви и ревности в 2000 годы. Режиссер — Василий Бархатов.Действие происходит в двух временных периодах. Главные героини — двоюродные сестры, студентки Лена (Надежда Калеганова) и Наташа (Маруся Фомина). В нулевые они учились вместе, жили в одной квартире и мечтали о будущем.Спустя годы Наташа выходит замуж за отца Лены Павла и становится обеспеченной бизнесвумен. Лена переезжает на другой континент и не общается с родственниками. Но девушки встретятся на похоронах Павла, погибшего в автокатастрофе.Лена, которая была примерной студенткой, а потом начала жить разгульно, подозревает в убийстве сестру и хочет ей отомстить. Но та все отрицает.Фоном станет социальный и культурный ландшафт стремительно меняющейся России, клубные вечеринки и во всех смыслах блестящая мода. И все это под трек "Moscow Never Sleeps" — как раз для тех, кто соскучился по нулевым.В проекте также снялись Максим Виторган, Екатерина Волкова, Сергей Аброскин.Сериал "С нуля" выйдет на Premier 17 ноября.

https://ria.ru/20221105/teatr-1828950341.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

константин лавроненко, максим виторган, виктория толстоганова, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть