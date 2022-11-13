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Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре - РИА Новости, 13.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221113/kino-1830850310.html
Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре
Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре - РИА Новости, 13.11.2022
Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре
На стриминговых платформах выходит несколько российских сериалов с интересным сюжетом. Мистический триллер "Пансион" перенесет на таинственный остров начала XX... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:00
2022-11-13T08:05
константин лавроненко
культура
максим виторган
виктория толстоганова
кино и сериалы
знаменитости
что посмотреть
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. На стриминговых платформах выходит несколько российских сериалов с интересным сюжетом. Мистический триллер "Пансион" перенесет на таинственный остров начала XX века, "Переговорщик" объяснит, как правильно убеждать, "Суперпозиция" покажет Мультивселенную, "С нуля" заставит ностальгировать по 2000-м, а "Кунгур" раскроет секреты маленькой деревни. О киноновинках — в материале РИА Новости.Таинственный "Пансион"В закрытый интернат на уединенном острове, до которого непросто добраться, ссылают на перевоспитание девушек из аристократических семей. Под видом новой ученицы в пансион приезжает Полина (Стася Милославская). На самом деле она ищет сестру, которая пропала без вести при странных обстоятельствах.Атмосфера в старинном особняке не располагает к спокойному обучению. Властная наставница Захарова (Виктория Толстоганова) следит за жесткой дисциплиной и явно чего-то недоговаривает. Отношения между воспитанницами отдают буллингом, а еще здесь обсуждают какие-то ритуалы и знаки.Сериал снял Святослав Подгаевский, который работал над "Пищеблоком". В новом проекте немало откровенных сцен, что делает его почти фильмом для взрослых. Эстетика "Пиратов Карибского моря" и "Сонной лощины" с темными, почти готическими кадрами дополняет картину, как и завораживающий саундтрек.Ставка здесь больше не на драматизм, а на детали — например, на красиво снятые обнаженные тела учениц. А чтобы запутать зрителя, создатели используют нелинейное повествование.Сериал "Пансион" доступен на "Иви".Мастер словаГлавный герой детективного проекта "Переговорщик" — уникальный психолог и мастер манипуляции Александр. Он может решить любую проблему и убедить кого угодно сделать что угодно. Когда-то он помогал освободить заложников, предотвращал преступления, отговаривал потенциальных жертв от опасного шага. Но дочь спасти не смог: во время захвата школы она погибла. Из-за стыда Александр уходит из семьи, живет отшельником, работает в службе психологической поддержки.И вот девять лет спустя кто-то напоминает ему о той трагедии запиской на лобовом стекле. Герой понимает: злоумышленник, который подстроил все в школе дочери, не погиб и хочет бросить психологу новый вызов."Переговорщик" — микс драмы, психологической линии и экшена. Кроме основного сюжета, в истории есть отдельные кейсы, которые вплетаются в повествование, чтобы дать представление о работе главного персонажа.В сериале играют Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко."Переговорщик" выходит на Kion.Детектив в деревне"Кунгур" — детективная история, которая происходит в рыбацком поселке. Режиссер сериала Сергей Попов известен по проекту "Мосгаз".Главный герой Егор (Евгений Морозов) отсидел восемь лет по ложному обвинению. Он возвращается в родной поселок Рыбачий, но здесь его не ждут. Бывшая жена Анна вышла за местного бизнесмена Виктора, сын Леша не знает отца. На работу Егора нанимать не хотят, смотрят косо и намекают, что нужно уезжать.Но он решает доказать свою невиновность."Кунгур" — версия классического сюжета про героя-одиночку, который восстанавливает справедливость. Это не только детектив, но и взгляд на закрытый мир маленькой деревни, где все знают друг друга и живут по своим законам. Есть и романтическая линия: любовный треугольник — Егор, Анна и Виктор.Плюсы сериала — аутентичные приморские виды, интересные диалоги и динамичное действие."Кунгур" выходит на Okko.Тайны МультивселеннойО разных мирах и перемещениях по ним расскажет "Суперпозиция".Павел Табаков играет студента-физика и программиста Алексея, у которого таинственным образом пропадает отец, профессор квантовой механики (Константин Лавроненко). Он сделал уникальное открытие: обнаружил, что существует Мультивселенная, а в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Из-за этого отца (которого в научных кругах называют Доком) преследуют Охотники, чтобы похитить разработки и доказательства.Разыскивая отца, Алексей знакомится с разными учеными и путешествует по другим мирам. В каждом есть своя версия Дока: в одной он — наивный профессор, а в другой — суровый криминальный авторитет.В одной из сцен три героя, которых играет Лавроненко, будут общаться друг с другом, Игорю Жижикину придется драться с самим собой. А Лукерья Ильяшенко перевоплотится в настоящую амазонку: ей предстоит воевать, взламывать компьютерные коды и вместе с Алексеем спасать миры."Суперпозиция" не успеет наскучить: каждая серия длится примерно 20 минут, а события быстро сменяются. В одном эпизоде могут быть и любовная линия, и качественно поставленные столкновения, и спецэффекты.Сериал доступен на Wink, Okko, Premier, "Иви".Драма о дружбе и любвиДраматический сериал "С нуля" — ностальгическая история о дружбе и мести, любви и ревности в 2000 годы. Режиссер — Василий Бархатов.Действие происходит в двух временных периодах. Главные героини — двоюродные сестры, студентки Лена (Надежда Калеганова) и Наташа (Маруся Фомина). В нулевые они учились вместе, жили в одной квартире и мечтали о будущем.Спустя годы Наташа выходит замуж за отца Лены Павла и становится обеспеченной бизнесвумен. Лена переезжает на другой континент и не общается с родственниками. Но девушки встретятся на похоронах Павла, погибшего в автокатастрофе.Лена, которая была примерной студенткой, а потом начала жить разгульно, подозревает в убийстве сестру и хочет ей отомстить. Но та все отрицает.Фоном станет социальный и культурный ландшафт стремительно меняющейся России, клубные вечеринки и во всех смыслах блестящая мода. И все это под трек "Moscow Never Sleeps" — как раз для тех, кто соскучился по нулевым.В проекте также снялись Максим Виторган, Екатерина Волкова, Сергей Аброскин.Сериал "С нуля" выйдет на Premier 17 ноября.
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2022
Анна Нехаева
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константин лавроненко, максим виторган, виктория толстоганова, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Константин Лавроненко, Культура, Максим Виторган, Виктория Толстоганова, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 13.11.2022 (обновлено: 08:05 13.11.2022)
 

Блестящие нулевые, экшен и мистика: какие сериалы смотреть в ноябре

© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из сериала "Пансион"
Кадр из сериала Пансион
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. На стриминговых платформах выходит несколько российских сериалов с интересным сюжетом. Мистический триллер "Пансион" перенесет на таинственный остров начала XX века, "Переговорщик" объяснит, как правильно убеждать, "Суперпозиция" покажет Мультивселенную, "С нуля" заставит ностальгировать по 2000-м, а "Кунгур" раскроет секреты маленькой деревни. О киноновинках — в материале РИА Новости.

Таинственный "Пансион"

В закрытый интернат на уединенном острове, до которого непросто добраться, ссылают на перевоспитание девушек из аристократических семей. Под видом новой ученицы в пансион приезжает Полина (Стася Милославская). На самом деле она ищет сестру, которая пропала без вести при странных обстоятельствах.
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из сериала "Пансион"
Кадр из сериала Пансион
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Кадр из сериала "Пансион"
Атмосфера в старинном особняке не располагает к спокойному обучению. Властная наставница Захарова (Виктория Толстоганова) следит за жесткой дисциплиной и явно чего-то недоговаривает. Отношения между воспитанницами отдают буллингом, а еще здесь обсуждают какие-то ритуалы и знаки.
Сериал снял Святослав Подгаевский, который работал над "Пищеблоком". В новом проекте немало откровенных сцен, что делает его почти фильмом для взрослых. Эстетика "Пиратов Карибского моря" и "Сонной лощины" с темными, почти готическими кадрами дополняет картину, как и завораживающий саундтрек.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVIСъемки сериала "Пансион"
Съемки сериала Пансион
1 из 3
Съемки сериала "Пансион"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI

На съемках сериала "Пансион"

Съемки сериала Пансион
2 из 3

На съемках сериала "Пансион"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из сериала "Пансион"
Кадр из сериала Пансион
3 из 3
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
1 из 3
Съемки сериала "Пансион"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 3

На съемках сериала "Пансион"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
3 из 3
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
Ставка здесь больше не на драматизм, а на детали — например, на красиво снятые обнаженные тела учениц. А чтобы запутать зрителя, создатели используют нелинейное повествование.
Сериал "Пансион" доступен на "Иви".
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVIКадр из сериала "Пансион"
Кадр из сериала Пансион
1 из 3
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сцена из сериала "Пансион"

Кадр из сериала Пансион
2 из 3

Сцена из сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент из сериала "Пансион"

Кадр из сериала Пансион
3 из 3

Фрагмент из сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено онлайн-кинотеатром IVI
2 из 3

Сцена из сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

Фрагмент из сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Мастер слова

Главный герой детективного проекта "Переговорщик" — уникальный психолог и мастер манипуляции Александр. Он может решить любую проблему и убедить кого угодно сделать что угодно.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Переговорщик"
Кадр из сериала Переговорщик
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Переговорщик"
Когда-то он помогал освободить заложников, предотвращал преступления, отговаривал потенциальных жертв от опасного шага. Но дочь спасти не смог: во время захвата школы она погибла. Из-за стыда Александр уходит из семьи, живет отшельником, работает в службе психологической поддержки.
И вот девять лет спустя кто-то напоминает ему о той трагедии запиской на лобовом стекле. Герой понимает: злоумышленник, который подстроил все в школе дочери, не погиб и хочет бросить психологу новый вызов.
"Переговорщик" — микс драмы, психологической линии и экшена. Кроме основного сюжета, в истории есть отдельные кейсы, которые вплетаются в повествование, чтобы дать представление о работе главного персонажа.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Переговорщик"
Кадр из сериала Переговорщик
1 из 3
Кадр из сериала "Переговорщик"
© Предоставлено пресс-службой Kion
© Предоставлено пресс-службой Kion

Сцена из сериала "Переговорщик"

Кадр из сериала Переговорщик
2 из 3

Сцена из сериала "Переговорщик"

© Предоставлено пресс-службой Kion
© Предоставлено пресс-службой Kion

Фрагмент из сериала "Переговорщик"

Кадр из сериала Переговорщик
3 из 3

Фрагмент из сериала "Переговорщик"

© Предоставлено пресс-службой Kion
1 из 3
Кадр из сериала "Переговорщик"
© Предоставлено пресс-службой Kion
2 из 3

Сцена из сериала "Переговорщик"

© Предоставлено пресс-службой Kion
3 из 3

Фрагмент из сериала "Переговорщик"

© Предоставлено пресс-службой Kion

"Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за "ошибку" — и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы", — уверены создатели проекта.

В сериале играют Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко.
"Переговорщик" выходит на Kion.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Переговорщик"
Кадр из сериала Переговорщик
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Переговорщик"

Детектив в деревне

"Кунгур" — детективная история, которая происходит в рыбацком поселке. Режиссер сериала Сергей Попов известен по проекту "Мосгаз".
Главный герой Егор (Евгений Морозов) отсидел восемь лет по ложному обвинению. Он возвращается в родной поселок Рыбачий, но здесь его не ждут. Бывшая жена Анна вышла за местного бизнесмена Виктора, сын Леша не знает отца. На работу Егора нанимать не хотят, смотрят косо и намекают, что нужно уезжать.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Кунгур"
Кадр из сериала Кунгур
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Кадр из сериала "Кунгур"
Но он решает доказать свою невиновность.
"Кунгур" — версия классического сюжета про героя-одиночку, который восстанавливает справедливость. Это не только детектив, но и взгляд на закрытый мир маленькой деревни, где все знают друг друга и живут по своим законам. Есть и романтическая линия: любовный треугольник — Егор, Анна и Виктор.
Плюсы сериала — аутентичные приморские виды, интересные диалоги и динамичное действие.
"Кунгур" выходит на Okko.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Кунгур"
Кадр из сериала Кунгур
1 из 3
Кадр из сериала "Кунгур"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сцена из сериала "Кунгур"

Кадр из сериала Кунгур
2 из 3

Сцена из сериала "Кунгур"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Фрагмент из сериала "Кунгур"

Кадр из сериала Кунгур
3 из 3

Фрагмент из сериала "Кунгур"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Кунгур"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

Сцена из сериала "Кунгур"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

Фрагмент из сериала "Кунгур"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Тайны Мультивселенной

О разных мирах и перемещениях по ним расскажет "Суперпозиция".
Павел Табаков играет студента-физика и программиста Алексея, у которого таинственным образом пропадает отец, профессор квантовой механики (Константин Лавроненко). Он сделал уникальное открытие: обнаружил, что существует Мультивселенная, а в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Из-за этого отца (которого в научных кругах называют Доком) преследуют Охотники, чтобы похитить разработки и доказательства.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Съемки сериала "Суперпозиция"
Разыскивая отца, Алексей знакомится с разными учеными и путешествует по другим мирам. В каждом есть своя версия Дока: в одной он — наивный профессор, а в другой — суровый криминальный авторитет.

"Это очень классная история: всегда хочется фантазировать и думать, кем бы ты был в другом мире, — говорит Табаков. — Я бы попрыгал между мирами".

© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

На съемках сериала "Суперпозиция"

Съемки сериала Суперпозиция
2 из 3

На съемках сериала "Суперпозиция"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Сцена со съемок сериала "Суперпозиция"

Съемки сериала Суперпозиция
3 из 3

Сцена со съемок сериала "Суперпозиция"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 3

На съемках сериала "Суперпозиция"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
3 из 3

Сцена со съемок сериала "Суперпозиция"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
В одной из сцен три героя, которых играет Лавроненко, будут общаться друг с другом, Игорю Жижикину придется драться с самим собой. А Лукерья Ильяшенко перевоплотится в настоящую амазонку: ей предстоит воевать, взламывать компьютерные коды и вместе с Алексеем спасать миры.
"Суперпозиция" не успеет наскучить: каждая серия длится примерно 20 минут, а события быстро сменяются. В одном эпизоде могут быть и любовная линия, и качественно поставленные столкновения, и спецэффекты.
Сериал доступен на Wink, Okko, Premier, "Иви".
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"

На съемках сериала "Суперпозиция"

Съемки сериала Суперпозиция
2 из 3

На съемках сериала "Суперпозиция"

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"

Момент съемок сериала "Суперпозиция"

Съемки сериала Суперпозиция
3 из 3

Момент съемок сериала "Суперпозиция"

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 3

На съемках сериала "Суперпозиция"

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
3 из 3

Момент съемок сериала "Суперпозиция"

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"

Драма о дружбе и любви

Драматический сериал "С нуля" — ностальгическая история о дружбе и мести, любви и ревности в 2000 годы. Режиссер — Василий Бархатов.
Действие происходит в двух временных периодах. Главные героини — двоюродные сестры, студентки Лена (Надежда Калеганова) и Наташа (Маруся Фомина). В нулевые они учились вместе, жили в одной квартире и мечтали о будущем.
© Фото предоставлено компанией PremierСъемки сериала "С нуля"
Съемки сериала С нуля
© Фото предоставлено компанией Premier
Съемки сериала "С нуля"
Спустя годы Наташа выходит замуж за отца Лены Павла и становится обеспеченной бизнесвумен. Лена переезжает на другой континент и не общается с родственниками. Но девушки встретятся на похоронах Павла, погибшего в автокатастрофе.
Лена, которая была примерной студенткой, а потом начала жить разгульно, подозревает в убийстве сестру и хочет ей отомстить. Но та все отрицает.

"Нам повезло с режиссером: Василий Бархатов — большой художник и визионер, — отмечает креативный продюсер и автор сценария Анна Борисова. — Он привнес в сериал много нестандартных для кино визуальных решений".

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "С нуля"
Кадр из сериала С нуля
1 из 3
Кадр из сериала "С нуля"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Фото предоставлено компанией PremierСъемки сериала "С нуля"
Съемки сериала С нуля
2 из 3
Съемки сериала "С нуля"
© Фото предоставлено компанией Premier
© Фото предоставлено компанией Premier

На съемках сериала "С нуля"

Съемки сериала С нуля
3 из 3

На съемках сериала "С нуля"

© Фото предоставлено компанией Premier
1 из 3
Кадр из сериала "С нуля"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
Съемки сериала "С нуля"
© Фото предоставлено компанией Premier
3 из 3

На съемках сериала "С нуля"

© Фото предоставлено компанией Premier
Фоном станет социальный и культурный ландшафт стремительно меняющейся России, клубные вечеринки и во всех смыслах блестящая мода. И все это под трек "Moscow Never Sleeps" — как раз для тех, кто соскучился по нулевым.
В проекте также снялись Максим Виторган, Екатерина Волкова, Сергей Аброскин.
Сериал "С нуля" выйдет на Premier 17 ноября.
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КультураКонстантин ЛавроненкоМаксим ВиторганВиктория ТолстогановаКино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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