https://ria.ru/20221113/kiev-1831157989.html

Власти Киева предложили жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Власти Киева предложили жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой - РИА Новости, 13.11.2022

Власти Киева предложили жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:03

2022-11-13T13:03

2022-11-13T13:04

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой."Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень (комфорта – ред.), к которому привыкли наши граждане", - сказал Витренко в телемарафоне на телеканале "Киев".Ранее директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причин говорить об эвакуации жителей Киева на данный момент нет, ситуация контролируемая. По его словам, в каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций. Позже премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html

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