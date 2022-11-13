https://ria.ru/20221113/kakhovka-1831145519.html

Киев ночью нанес удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке

Киев ночью нанес удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке - РИА Новости, 13.11.2022

Киев ночью нанес удары по Каховской ГЭС и Новой Каховке

Вечером и в течение всей ночи украинские войска продолжали обстреливать Новую Каховку и Каховскую ГЭС, рассказал РИА Новости глава городской администрации... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:51

2022-11-13T10:51

2022-11-13T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

каховская гэс

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя — РИА Новости. Вечером и в течение всей ночи украинские войска продолжали обстреливать Новую Каховку и Каховскую ГЭС, рассказал РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева накануне жертвами атак со стороны ВСУ стали двое мирных жителей, еще три человека получили ранения.Глава администрации отметил, что киевский режим по-прежнему стремится вывести гидроэлектростанцию из строя."Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", — сказал он, добавив, что, несмотря на все повреждения, станция продолжает работать.В середине октября власти Херсонской области начали отселять жителей с правого берега Днепра из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС. К 9 ноября район боевых действий покинули более 115 тысяч человек.Российские войска также перебросили на левый берег Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Операция завершилась 11 ноября и прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221109/plotina-1830317986.html

новая каховка

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Ольга Фомченкова

происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, каховская гэс, вооруженные силы украины