https://ria.ru/20221113/kachestvo-1831239048.html
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства - РИА Новости, 13.11.2022
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:44
2022-11-13T23:44
2022-11-13T23:44
в мире
майя санду
наталья гаврилица
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_33fc8c215cb6636b799ccd27a08ad68a.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам улучшения качества работы правительства, укрепления безопасности, заявил РИА Новости депутат ПДС Лилиан Карп.Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье вечером провела заседание с членами ПДС."Мы обсуждали вопросы улучшения качества работы правительства и вопросы, связанные с укреплением безопасности", - сказал Карп на выходе из здания администрации президента.Депутат отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве и отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы.Ранее молдавские СМИ распространили твит американского политтехнолога Джейсона Смaрта, который утверждал, что новым премьер-министром страны будет назначен Дорин Речан, нынешний член совета безопасности.
https://ria.ru/20221113/kabmin-1831237837.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b9f97b223b9b244632b965a1dba18663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
Депутат Карп: правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам улучшения качества работы правительства, укрепления безопасности, заявил РИА Новости депутат ПДС Лилиан Карп.
Президент Молдавии Майя Санду
в воскресенье вечером провела заседание с членами ПДС.
"Мы обсуждали вопросы улучшения качества работы правительства и вопросы, связанные с укреплением безопасности", - сказал Карп на выходе из здания администрации президента.
Депутат отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве и отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы
.
Ранее молдавские СМИ распространили твит американского политтехнолога Джейсона Смaрта, который утверждал, что новым премьер-министром страны будет назначен Дорин Речан, нынешний член совета безопасности.