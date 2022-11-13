https://ria.ru/20221113/kachestvo-1831239048.html

Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства

Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства - РИА Новости, 13.11.2022

Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства

Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T23:44

2022-11-13T23:44

2022-11-13T23:44

в мире

майя санду

наталья гаврилица

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_33fc8c215cb6636b799ccd27a08ad68a.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам улучшения качества работы правительства, укрепления безопасности, заявил РИА Новости депутат ПДС Лилиан Карп.Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье вечером провела заседание с членами ПДС."Мы обсуждали вопросы улучшения качества работы правительства и вопросы, связанные с укреплением безопасности", - сказал Карп на выходе из здания администрации президента.Депутат отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве и отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы.Ранее молдавские СМИ распространили твит американского политтехнолога Джейсона Смaрта, который утверждал, что новым премьер-министром страны будет назначен Дорин Речан, нынешний член совета безопасности.

https://ria.ru/20221113/kabmin-1831237837.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия