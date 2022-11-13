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Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства - РИА Новости, 13.11.2022
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Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства - РИА Новости, 13.11.2022
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства
Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:44
2022-11-13T23:44
в мире
майя санду
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам улучшения качества работы правительства, укрепления безопасности, заявил РИА Новости депутат ПДС Лилиан Карп.Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье вечером провела заседание с членами ПДС."Мы обсуждали вопросы улучшения качества работы правительства и вопросы, связанные с укреплением безопасности", - сказал Карп на выходе из здания администрации президента.Депутат отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве и отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы.Ранее молдавские СМИ распространили твит американского политтехнолога Джейсона Смaрта, который утверждал, что новым премьер-министром страны будет назначен Дорин Речан, нынешний член совета безопасности.
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия
23:44 13.11.2022
 
Правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства

Депутат Карп: правящая партия Молдавии обсудила улучшение качества работы правительства

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Заседание правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которое прошло поздно вечером в здании администрации президента, было посвящено вопросам улучшения качества работы правительства, укрепления безопасности, заявил РИА Новости депутат ПДС Лилиан Карп.
Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье вечером провела заседание с членами ПДС.
"Мы обсуждали вопросы улучшения качества работы правительства и вопросы, связанные с укреплением безопасности", - сказал Карп на выходе из здания администрации президента.
Депутат отказался прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве и отставке премьер-министра Натальи Гаврилицы.
Ранее молдавские СМИ распространили твит американского политтехнолога Джейсона Смaрта, который утверждал, что новым премьер-министром страны будет назначен Дорин Речан, нынешний член совета безопасности.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 23:19
Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине
 
В миреМайя СандуНаталья ГаврилицаМолдавия
 
 
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