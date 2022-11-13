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Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине - РИА Новости, 13.11.2022
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Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине
Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине - РИА Новости, 13.11.2022
Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине
Президент Молдавии Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность" обсуждали возможные перестановки в правительстве, подтвердил депутат парламента... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:19
2022-11-13T23:40
в мире
наталья гаврилица
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность" обсуждали возможные перестановки в правительстве, подтвердил депутат парламента Раду Мариан.Ранее в воскресенье провластный телеканал TV8 со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что глава государства проводит заседание, где, предположительно, обсуждается перестановка в кабмине или назначение нового премьера. По информации СМИ, в случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан."Мы говорили о ситуации в области безопасности и о политической ситуации, говорили и о некоторых перестановках, но все, что сегодня было в прессе — слухи. Мы обсуждали риски, которые есть, и решения, которые нужно принять", — рассказал парламентарий.По его словам, помимо прочего, чиновники обсудили проблему со взломами Telegram-каналов представителей власти и силовиков.С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221113/oppozitsiya-1831219057.html
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в мире, наталья гаврилица, майя санду, молдавия, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Майя Санду, Молдавия, Россия
23:19 13.11.2022 (обновлено: 23:40 13.11.2022)
 
Депутат парламента Молдавии заявил о возможности перестановок в кабмине

Депутат парламента Молдавии Мариан подтвердил данные о возможных перестановках в кабмине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность" обсуждали возможные перестановки в правительстве, подтвердил депутат парламента Раду Мариан.
Ранее в воскресенье провластный телеканал TV8 со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что глава государства проводит заседание, где, предположительно, обсуждается перестановка в кабмине или назначение нового премьера. По информации СМИ, в случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан.
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"Мы говорили о ситуации в области безопасности и о политической ситуации, говорили и о некоторых перестановках, но все, что сегодня было в прессе — слухи. Мы обсуждали риски, которые есть, и решения, которые нужно принять", — рассказал парламентарий.
По его словам, помимо прочего, чиновники обсудили проблему со взломами Telegram-каналов представителей власти и силовиков.
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Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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