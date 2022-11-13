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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство - РИА Новости, 13.11.2022

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху, следует из кадров... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:39

2022-11-13T13:39

2022-11-13T14:53

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

иерусалим

кнессет израиля

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху, следует из кадров трансляции, которую ведет канцелярия главы государства."Проведенные мною консультации показали такую картину: 64 депутата Кнессета рекомендовали возложить задачу по формированию правительства на Биньямина Нетаньяху, 28 депутатов Кнессета рекомендовали Яира Лапида; и 28 депутатов Кнессета решили не рекомендовать ни одного члена Кнессета... Я не забываю, конечно, о том, что против Нетаньяху в окружном суде Иерусалима продолжаются судебные разбирательства, и я вовсе не упрощаю это. Тем не менее, важно отметить, что Верховный суд уже выразил свое мнение по этому вопросу, и задача формирования правительства уже была возложена на Нетаньяху моим предшественником, президентом Реувеном Ривлином", - сказал президент."В свете всего этого, рассмотрев факты в соответствии с законом и после того, как вы дали свое согласие на это, я решил поручить вам, депутат Биньямин Нетаньяху, задачу по формированию правительства", - добавил Герцог, вручая мандат лидеру "Ликуда".На церемонии присутствовали депутаты кнессета и другие официальные лица."Я рад получить право сформировать правительство не меньше, чем в первый раз, когда мне выпала честь сделать это 26 лет назад. Я намерен стать премьер-министром всех граждан Израиля, это отражает то, во что я верю", - сказал Нетаньяху в ответной речи.На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14. Не исключается, что Нетаньяху сумеет привести новое правительство к присяге до установленного законом срока.О том, что на экс-премьера будет возложено формирование нового кабмина, стало известно в пятницу днем, когда канцелярия президента по итогам трех дней консультаций главы государства с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий объявила, что большинство депутатов высказались за Нетаньяху, представители канцелярии Герцога уже связались с аппаратом лидера "Ликуда" и просили его принять мандат в воскресенье.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на устойчивое парламентское большинство. После выборов в кнессет 25 созыва, на котором блок Нетаньяху получил 64 мандата, есть основания считать, что затяжной политический кризис в стране преодолен.

https://ria.ru/20221104/es-1829153430.html

https://ria.ru/20221105/blinken-1829372551.html

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Екатерина Зайцева

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, яир лапид (министр иностранных дел израиля), иерусалим, кнессет израиля, ликуд