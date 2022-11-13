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В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине
В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине
Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, написал автор Asia Times Леонард Гудман. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:25
2022-11-13T10:39
виктор янукович
ллойд остин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, написал автор Asia Times Леонард Гудман.По его мнению, демократы глубоко обязаны финансирующим их партию спонсорам, которые представлены такими военными компаниями, как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия "не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны"."Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала", — заявил Гудман.В статье отмечается, что американцам пришлось без каких-либо обсуждений закупить у военных компаний оружие на миллиарды долларов для отправки на Украину.Обозреватель привел примеры конкретных представителей истеблишмента, связанных, по его мнению, с американским военно-промышленным комплексом."Министр обороны США Ллойд Остин перешел на эту должность непосредственно из правления Raytheon. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником финансируемого военной промышленностью Фонда Карнеги", — резюмировал автор статьи.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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виктор янукович, ллойд остин, джейк салливан, украина, россия, сша, raytheon, нато, lockheed martin , в мире, f-35
Виктор Янукович, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Украина, Россия, США, Raytheon, НАТО, Lockheed Martin , В мире, F-35
06:25 13.11.2022 (обновлено: 10:39 13.11.2022)
 
В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине

Asia Times: американские производители оружия лоббируют разжигание украинского кризиса

© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYРазгрузка американских ПТРК FGM-148 Javelin на Украине
Разгрузка американских ПТРК FGM-148 Javelin на Украине - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Разгрузка американских ПТРК FGM-148 Javelin на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, написал автор Asia Times Леонард Гудман.

"Американские производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США. Поставщикам вооружения, таким как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения", — отметил обозреватель.

По его мнению, демократы глубоко обязаны финансирующим их партию спонсорам, которые представлены такими военными компаниями, как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия "не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны".
"Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала", — заявил Гудман.
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The National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
В статье отмечается, что американцам пришлось без каких-либо обсуждений закупить у военных компаний оружие на миллиарды долларов для отправки на Украину.

"Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности. Ранее НАТО расширилась на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений. Поддержанный Соединенными Штатами государственный переворот 2014 года, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович, открыл дверь для политики вооружения Украины", — добавил журналист.

Обозреватель привел примеры конкретных представителей истеблишмента, связанных, по его мнению, с американским военно-промышленным комплексом.
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"Министр обороны США Ллойд Остин перешел на эту должность непосредственно из правления Raytheon. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником финансируемого военной промышленностью Фонда Карнеги", — резюмировал автор статьи.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине, заявили в Пентагоне
 
Виктор ЯнуковичЛлойд ОстинДжейк СалливанУкраинаРоссияСШАRaytheonНАТОLockheed MartinВ миреF-35
 
 
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