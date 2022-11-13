https://ria.ru/20221113/interesy-1831124703.html

В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине

В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине - РИА Новости, 13.11.2022

В Китае рассказали, чьи на самом деле интересы обслуживают США на Украине

Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, написал автор Asia Times Леонард Гудман. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T06:25

2022-11-13T06:25

2022-11-13T10:39

виктор янукович

ллойд остин

джейк салливан

украина

россия

сша

raytheon

нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, написал автор Asia Times Леонард Гудман.По его мнению, демократы глубоко обязаны финансирующим их партию спонсорам, которые представлены такими военными компаниями, как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия "не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны"."Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала", — заявил Гудман.В статье отмечается, что американцам пришлось без каких-либо обсуждений закупить у военных компаний оружие на миллиарды долларов для отправки на Украину.Обозреватель привел примеры конкретных представителей истеблишмента, связанных, по его мнению, с американским военно-промышленным комплексом."Министр обороны США Ллойд Остин перешел на эту должность непосредственно из правления Raytheon. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником финансируемого военной промышленностью Фонда Карнеги", — резюмировал автор статьи.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827399815.html

https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

виктор янукович, ллойд остин, джейк салливан, украина, россия, сша, raytheon, нато, lockheed martin , в мире, f-35