https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20 - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики из этой страны призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, пишет... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:48
2022-11-13T17:48
2022-11-13T18:00
в мире
джоко видодо
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индонезия
москва
большая двадцатка
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики из этой страны призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, пишет Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.По словам собеседников газеты, заявление по итогам встречи станет для Видодо "личным успехом". Они добавили, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.Отмечается также, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не намерены осуждать политику Москвы."Пекин сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес России", — подчеркивает издание.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите.
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
https://ria.ru/20221113/g20-1831159482.html
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в мире, джоко видодо, россия, индонезия, москва, большая двадцатка
В мире, Джоко Видодо, Россия, Индонезия, Москва, Большая двадцатка
17:48 13.11.2022 (обновлено: 18:00 13.11.2022)
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Президент Индонезии Видодо призвал смягчить риторику в отношении России в рамках G20