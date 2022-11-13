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СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20 - РИА Новости, 13.11.2022
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СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20 - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики из этой страны призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, пишет... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:48
2022-11-13T18:00
в мире
джоко видодо
россия
индонезия
москва
большая двадцатка
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики из этой страны призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, пишет Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.По словам собеседников газеты, заявление по итогам встречи станет для Видодо "личным успехом". Они добавили, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.Отмечается также, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не намерены осуждать политику Москвы."Пекин сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес России", — подчеркивает издание.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите.
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
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в мире, джоко видодо, россия, индонезия, москва, большая двадцатка
В мире, Джоко Видодо, Россия, Индонезия, Москва, Большая двадцатка
17:48 13.11.2022 (обновлено: 18:00 13.11.2022)
 
СМИ: президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20

Президент Индонезии Видодо призвал смягчить риторику в отношении России в рамках G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики из этой страны призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, пишет Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.
"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц <...> оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва <...> согласилась на коммюнике по завершении встречи", — говорится в сообщении издания.
По словам собеседников газеты, заявление по итогам встречи станет для Видодо "личным успехом". Они добавили, президент считает себя председателем "самого сложного" саммита G20.
Отмечается также, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не намерены осуждать политику Москвы.
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"Пекин сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес России", — подчеркивает издание.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите.
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В миреДжоко ВидодоРоссияИндонезияМоскваБольшая двадцатка
 
 
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