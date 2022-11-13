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Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ
Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ
Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в частности путем расчетов в национальных валютах, пишет издание The Indian Express со... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:54
2022-11-13T12:54
2022-11-13T13:50
экономика
индия
россия
саудовская аравия
цены на нефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в частности путем расчетов в национальных валютах, пишет издание The Indian Express со ссылкой на итоги сентябрьской встречи на высоком уровне."На основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов," — говорится в протоколе переговоров.На этой неделе индийское правительство разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как отметило Министерство торговли, это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской валюты.В последнее время объемы российско-индийской торговли существенно выросли, в основном за счет резкого увеличения поставок в Индию российской нефти. Если раньше сырье из России составляло менее одного процента в общем объеме индийского потребления, то теперь этот показатель вырос до 22 процентов. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.
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экономика, индия, россия, саудовская аравия, цены на нефть
Экономика, Индия, Россия, Саудовская Аравия, Цены на нефть
12:54 13.11.2022 (обновлено: 13:50 13.11.2022)
Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ
The Indian Express: Индия удвоит объемы торговли с Россией, используя рупию для расчетов