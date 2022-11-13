https://ria.ru/20221113/indiya-1831156991.html

Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ

Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022

Индия намерена удвоить объем торговли с Россией, сообщили СМИ

Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в частности путем расчетов в национальных валютах, пишет издание The Indian Express со... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:54

2022-11-13T12:54

2022-11-13T13:50

экономика

индия

россия

саудовская аравия

цены на нефть

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в частности путем расчетов в национальных валютах, пишет издание The Indian Express со ссылкой на итоги сентябрьской встречи на высоком уровне."На основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов," — говорится в протоколе переговоров.На этой неделе индийское правительство разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как отметило Министерство торговли, это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской валюты.В последнее время объемы российско-индийской торговли существенно выросли, в основном за счет резкого увеличения поставок в Индию российской нефти. Если раньше сырье из России составляло менее одного процента в общем объеме индийского потребления, то теперь этот показатель вырос до 22 процентов. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

https://ria.ru/20221108/indiya-1829987120.html

индия

россия

саудовская аравия

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экономика, индия, россия, саудовская аравия, цены на нефть