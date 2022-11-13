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В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости, 13.11.2022
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В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России
В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости, 13.11.2022
В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России
Госдума поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России и сделает это оперативно, заявил РИА Новости член думского комитета по РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:45
2022-11-13T11:45
общество
россия
госдума рф
дмитрий вяткин
гражданство
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России и сделает это оперативно, заявил РИА Новости член думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости."Они (поправки) будут поддержаны... Сделаем это достаточно оперативно. Это, очевидно, нужная мера. Каждому нужно определиться: либо ты со своей страной, либо нет. Сейчас время такое", - подчеркнул Вяткин.
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общество, россия, госдума рф, дмитрий вяткин, гражданство
Общество, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Вяткин, Гражданство
11:45 13.11.2022
 
В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России

Вяткин: Госдума оперативно поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства России

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России и сделает это оперативно, заявил РИА Новости член думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Они (поправки) будут поддержаны... Сделаем это достаточно оперативно. Это, очевидно, нужная мера. Каждому нужно определиться: либо ты со своей страной, либо нет. Сейчас время такое", - подчеркнул Вяткин.
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