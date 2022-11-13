https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831151007.html

В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России

В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России - РИА Новости, 13.11.2022

В ГД готовы поддержать поправки о лишении приобретенного гражданства России

Госдума поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России и сделает это оперативно, заявил РИА Новости член думского комитета по РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:45

2022-11-13T11:45

2022-11-13T11:45

общество

россия

госдума рф

дмитрий вяткин

гражданство

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за нанесение вреда России и сделает это оперативно, заявил РИА Новости член думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости."Они (поправки) будут поддержаны... Сделаем это достаточно оперативно. Это, очевидно, нужная мера. Каждому нужно определиться: либо ты со своей страной, либо нет. Сейчас время такое", - подчеркнул Вяткин.

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, дмитрий вяткин, гражданство