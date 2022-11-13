https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831131889.html

"Россия – страна возможностей" сможет выдвигать претендентов на гражданство

"Россия – страна возможностей" сможет выдвигать претендентов на гражданство - РИА Новости, 13.11.2022

"Россия – страна возможностей" сможет выдвигать претендентов на гражданство

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой обращение о приеме в гражданство РФ сможет... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:44

2022-11-13T08:44

2022-11-13T09:18

общество

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

гражданство

госдума рф

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой обращение о приеме в гражданство РФ сможет выдвигать автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", текст документа поправок есть в распоряжении РИА Новости."Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 17 настоящего федерального закона принимает президент Российской Федерации на основании обращения руководителя федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", - говорится в документе.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.Организация "Россия – страна возможностей" возникла по инициативе президента РФ для создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.

https://ria.ru/20221111/professii-1830953715.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831126081.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), гражданство, госдума рф