https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html
Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм
Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм - РИА Новости, 13.11.2022
Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:33
2022-11-13T08:33
2022-11-13T08:33
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В список добавлены статьи Уголовного кодекса: 290 "Получение взятки"; 291 "Дача взятки"; 213 "Хулиганство"; 214 "Вандализм"; 126 "Похищение человека"; 161 "Грабёж"; 162 "Разбой"; 117 "Истязания"; 163 "Вымогательство"; 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831129719.html
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гражданство, госдума рф
Общество, Россия, Гражданство, Госдума РФ
Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за грабеж, вымогательство и хулиганство
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.
В список добавлены статьи Уголовного кодекса: 290 "Получение взятки"; 291 "Дача взятки"; 213 "Хулиганство"; 214 "Вандализм"; 126 "Похищение человека"; 161 "Грабёж"; 162 "Разбой"; 117 "Истязания"; 163 "Вымогательство"; 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.