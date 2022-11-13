https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html

Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм

Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм - РИА Новости, 13.11.2022

Приобретенного гражданства предложили лишать за взятки, разбой и вандализм

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:33

2022-11-13T08:33

2022-11-13T08:33

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госдума рф

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В список добавлены статьи Уголовного кодекса: 290 "Получение взятки"; 291 "Дача взятки"; 213 "Хулиганство"; 214 "Вандализм"; 126 "Похищение человека"; 161 "Грабёж"; 162 "Разбой"; 117 "Истязания"; 163 "Вымогательство"; 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831129719.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, гражданство, госдума рф