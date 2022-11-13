https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831127310.html

Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве

Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве - РИА Новости, 13.11.2022

Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой россияне, получившие гражданство... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T07:39

2022-11-13T07:39

2022-11-13T07:39

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гражданство

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны подать уведомление об этом не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831126081.html

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россия, госдума рф, общество, гражданство