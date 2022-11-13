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Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве - РИА Новости, 13.11.2022
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Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве
Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве - РИА Новости, 13.11.2022
Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой россияне, получившие гражданство... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:39
2022-11-13T07:39
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны подать уведомление об этом не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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россия, госдума рф, общество, гражданство
Россия, Госдума РФ, Общество, Гражданство
07:39 13.11.2022
 
Госдума рассмотрит поправку о сроках уведомления об иностранном гражданстве

В Госдуму поступила поправка об уведомлении о получении иностранного гражданства

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны подать уведомление об этом не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства… обязан подать такое уведомление (о приобретении иностранного гражданства – ред.) не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
07:12
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
 
РоссияГосдума РФОбществоГражданство
 
 
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