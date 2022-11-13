https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.11.2022

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T06:34

2022-11-13T06:34

2022-11-13T09:24

россия

вооруженные силы рф

общество

гражданство

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса:Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первоначальном варианте предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html

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россия, вооруженные силы рф, общество, гражданство