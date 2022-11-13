https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.11.2022
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:34
2022-11-13T06:34
2022-11-13T09:24
россия
вооруженные силы рф
общество
гражданство
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса:Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первоначальном варианте предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html
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россия, вооруженные силы рф, общество, гражданство
Россия, Вооруженные силы РФ, Общество, Гражданство
06:34 13.11.2022 (обновлено: 09:24 13.11.2022)
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса:
—284.1 — Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности;
—207.3 — Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий;
—280.1 — Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;
—280.3 — Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях.
Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.
Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первоначальном варианте предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.
Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.