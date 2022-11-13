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"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества

"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества - РИА Новости, 13.11.2022

"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества

Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:22

2022-11-13T18:22

2022-11-13T18:22

в мире

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укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сейчас, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании уточнили, что после стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221107/blekautu-1829805949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф