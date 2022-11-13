https://ria.ru/20221113/grafiki-1831202218.html
"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества
"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества - РИА Новости, 13.11.2022
"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества
Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:22
2022-11-13T18:22
2022-11-13T18:22
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сейчас, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании уточнили, что после стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
"Укрэнерго" объявила о введении графиков аварийных отключений электричества
"Укрэнерго": в семи регионах страны ввели графики аварийных отключений электричества
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании
"Укрэнерго".
"Сейчас, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В компании уточнили, что после стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.