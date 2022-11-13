https://ria.ru/20221113/gosduma-1831131777.html
В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников
В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников - РИА Новости, 13.11.2022
В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой участники госпрограммы по оказанию... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:43
2022-11-13T08:43
2022-11-13T08:49
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, могут подать заявление по вопросам гражданства только в регионе их проживания, текст документа поправок есть в распоряжении РИА Новости."Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающими в Российской Федерации, имеющими статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной Государственной программы, подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта Российской Федерации, избранного для переселения", - сказано в документе.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html
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общество, россия, гражданство, госдума рф
Общество, Россия, Гражданство, Госдума РФ
08:43 13.11.2022 (обновлено: 08:49 13.11.2022)
В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников
В Госдуму поступила поправка о переселении и гражданстве для соотечественников
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, могут подать заявление по вопросам гражданства только в регионе их проживания, текст документа поправок есть в распоряжении РИА Новости.
"Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающими в Российской Федерации, имеющими статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной Государственной программы, подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта Российской Федерации, избранного для переселения", - сказано в документе.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ
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