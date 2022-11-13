https://ria.ru/20221113/gosduma-1831131777.html

В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников

В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников - РИА Новости, 13.11.2022

В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой участники госпрограммы по оказанию... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:43

2022-11-13T08:43

2022-11-13T08:49

общество

россия

гражданство

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, могут подать заявление по вопросам гражданства только в регионе их проживания, текст документа поправок есть в распоряжении РИА Новости."Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающими в Российской Федерации, имеющими статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной Государственной программы, подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта Российской Федерации, избранного для переселения", - сказано в документе.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, гражданство, госдума рф