https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html

В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму

В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму - РИА Новости, 13.11.2022

В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:32

2022-11-13T08:32

2022-11-13T08:33

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка дополняет список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В список добавлены статьи Уголовного кодекса 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля").В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831129719.html

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общество, россия, госдума рф, гражданство