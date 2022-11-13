https://ria.ru/20221113/gosduma-1831129719.html
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага - РИА Новости, 13.11.2022
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства России могут... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:22
2022-11-13T08:22
2022-11-13T08:26
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства России могут лишить за надругательство над флагом и гербом страны, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В список добавлена статья Уголовного кодекса 329 "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации".В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html
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общество, россия, госдума рф, гражданство
Общество, Россия, Госдума РФ, Гражданство
08:22 13.11.2022 (обновлено: 08:26 13.11.2022)
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага
В ГД предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага и герба России
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства России могут лишить за надругательство над флагом и гербом страны, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.
В список добавлена статья Уголовного кодекса 329 "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации".
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.