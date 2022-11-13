https://ria.ru/20221113/goroskop-1830932869.html

Названы знаки зодиака, чьи представители легко переживают расставание

Названы знаки зодиака, чьи представители легко переживают расставание - РИА Новости, 13.11.2022

Названы знаки зодиака, чьи представители легко переживают расставание

Не все долго мучаются после разрыва отношений. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака легче, чем остальные, переживают расставание с некогда... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T06:01

2022-11-13T06:01

2022-11-13T07:00

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Не все долго мучаются после разрыва отношений. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака легче, чем остальные, переживают расставание с некогда любимым человеком, пишет Pinkvilla. Добрые и заботливые Овны склонны прекращать роман, когда осознают, что отношения могут принести им вред. Они понимают, что могут найти кого-то получше. Близнецы легко заводят знакомства и не будут бездействовать, когда их сердце разбито. После неудачных отношений, скорее всего, они избавятся от вещей бывшего и удалят совместные фото из соцсетей. Гордость не позволяет Львам долго переживать из-за расставания. Они не будут изолироваться от окружающих и размышлять, что же в отношениях пошло не так. Львы не страдают из-за разрыва — они наслаждаются свободой. Стрельцы тоже не сосредоточиваются на разбитом сердце. Представители этого знака зодиака знают себе цену. Она достаточно высока. Вскоре после расставания Стрельцы приступают к поиску нового возлюбленного. Разумеется, получше бывшего. Водолеи рациональны и понимают: как бы им ни было больно, все равно угасшие чувства не вернуть. Если их партнер хотя бы намекнет на расставание, они разорвут отношения. Водолеи предпочитают думать о будущем и не выносят неопределенности в настоящем.

https://ria.ru/20221106/goroskop-1829072693.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни, овен, водолей, стрелец, лев