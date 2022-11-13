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В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/gorlovka-1831145960.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница
В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 13.11.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница
Обстрел со стороны ВСУ разрушил гостиницу в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:57
2022-11-13T14:08
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ разрушил гостиницу в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько."В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов разрушена гостиница "Изба", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, минувшей ночью ВСУ открыли огонь по Горловке в 1:05, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Утром, в 10:40, последовал еще один удар — на этот раз четыре снаряда калибра 152 миллиметра.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России
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иван приходько, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Происшествия
10:57 13.11.2022 (обновлено: 14:08 13.11.2022)
 
В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница

Мэр Горловки Приходько: в городе из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница "Изба"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ разрушил гостиницу в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов разрушена гостиница "Изба", — написал он.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, минувшей ночью ВСУ открыли огонь по Горловке в 1:05, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Утром, в 10:40, последовал еще один удар — на этот раз четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России
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