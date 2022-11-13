https://ria.ru/20221113/gorlovka-1831145960.html

В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница

В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница - РИА Новости, 13.11.2022

В Горловке из-за обстрелов ВСУ разрушена гостиница

Обстрел со стороны ВСУ разрушил гостиницу в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:57

2022-11-13T10:57

2022-11-13T14:08

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ разрушил гостиницу в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько."В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов разрушена гостиница "Изба", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, минувшей ночью ВСУ открыли огонь по Горловке в 1:05, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Утром, в 10:40, последовал еще один удар — на этот раз четыре снаряда калибра 152 миллиметра.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России

https://ria.ru/20221113/ges-1831145397.html

горловка

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иван приходько, горловка, происшествия