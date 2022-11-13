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Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:32

2022-11-13T03:32

2022-11-13T05:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

константиновка

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украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."1.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

константиновка

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горловка, донецкая народная республика, константиновка, сцкк, россия, украина, происшествия