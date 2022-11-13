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Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T03:32
2022-11-13T03:32
2022-11-13T05:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
константиновка
сцкк
россия
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."1.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, константиновка, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Константиновка, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
03:32 13.11.2022 (обновлено: 05:32 13.11.2022)
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке