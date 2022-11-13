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Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 13.11.2022
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти
Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:51
2022-11-13T10:51
2022-11-13T10:51
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
каховская гэс
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя – РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", - сказал Леонтьев.По словам главы администрации города, несмотря на причиненный ущерб в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны украинских войск, ГЭС продолжает работать.Леонтьев сообщил, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье, украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221112/obstrel-1831029323.html
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владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, каховская гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Каховская ГЭС, Происшествия
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти
Администрация Новой Каховки: киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя – РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.
"Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", - сказал Леонтьев.
По словам главы администрации города, несмотря на причиненный ущерб в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны украинских войск, ГЭС продолжает работать.
Леонтьев сообщил, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье, украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС.