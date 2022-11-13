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Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ges-1831145397.html
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 13.11.2022
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти
Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:51
2022-11-13T10:51
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
каховская гэс
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя – РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", - сказал Леонтьев.По словам главы администрации города, несмотря на причиненный ущерб в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны украинских войск, ГЭС продолжает работать.Леонтьев сообщил, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье, украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221112/obstrel-1831029323.html
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владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, каховская гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Каховская ГЭС, Происшествия
10:51 13.11.2022
 
Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти

Администрация Новой Каховки: киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области
Стела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя – РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.
"Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", - сказал Леонтьев.
По словам главы администрации города, несмотря на причиненный ущерб в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны украинских войск, ГЭС продолжает работать.
Леонтьев сообщил, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье, украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:26
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаКаховская ГЭСПроисшествия
 
 
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