https://ria.ru/20221113/ges-1831145397.html

Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти

Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 13.11.2022

Киевский режим не оставил идею разрушить Каховскую ГЭС, заявили власти

Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:51

2022-11-13T10:51

2022-11-13T10:51

специальная военная операция на украине

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

каховская гэс

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя – РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить интенсивные ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя, заявил РИА Новости глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили", - сказал Леонтьев.По словам главы администрации города, несмотря на причиненный ущерб в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны украинских войск, ГЭС продолжает работать.Леонтьев сообщил, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье, украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221112/obstrel-1831029323.html

новая каховка

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владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, каховская гэс, происшествия