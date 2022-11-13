09:17 13.11.2022 (обновлено: 10:13 13.11.2022)
В Германии объяснили, какую глупость совершили США по отношению к России
Депутат бундестага Вагенкнехт: США нужно не партнерство с Россией и КНР, а их сдерживание
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США намеренно спровоцировали конфликт на Украине, чтобы добиться своей давней цели "сделать Америку снова великой", считает депутат германского бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт.
"Вашингтон преследует навязчивую идею сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй", — заявила Вагенкнехт на своем YouTube-канале.
Кроме того, политик раскритиковала антироссийские санкции, подчеркнув, что они приносят выгоду только Вашингтону.
"Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства", — подчеркнула она.
Вагенкнехт не раз высказывалась об ответственности США и Евросоюза за украинский кризис. Она отмечала, что отсутствие плана мирного урегулирования можно назвать позором Запада.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.