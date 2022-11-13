https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

В Германии объяснили, какую глупость совершили США по отношению к России

В Германии объяснили, какую глупость совершили США по отношению к России - РИА Новости, 13.11.2022

В Германии объяснили, какую глупость совершили США по отношению к России

США намеренно спровоцировали конфликт на Украине, чтобы добиться своей давней цели "сделать Америку снова великой", считает депутат германского бундестага от... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:17

2022-11-13T09:17

2022-11-13T10:13

в мире

сара вагенкнехт

сша

украина

европа

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США намеренно спровоцировали конфликт на Украине, чтобы добиться своей давней цели "сделать Америку снова великой", считает депутат германского бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт.Кроме того, политик раскритиковала антироссийские санкции, подчеркнув, что они приносят выгоду только Вашингтону."Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства", — подчеркнула она.Вагенкнехт не раз высказывалась об ответственности США и Евросоюза за украинский кризис. Она отмечала, что отсутствие плана мирного урегулирования можно назвать позором Запада.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221113/donbass-1831124344.html

сша

украина

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сара вагенкнехт, сша, украина, европа, нато, санкции в отношении россии