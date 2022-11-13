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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 13.11.2022
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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 13.11.2022
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,6 миллиона кубометров на 13... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:51
2022-11-13T10:52
экономика
украина
европа
газпром
сергей куприянов
природный газ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,6 миллиона кубометров на 13 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,6 миллиона кубометров на 13 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html
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экономика, украина, европа, газпром, сергей куприянов, природный газ
Экономика, Украина, Европа, Газпром, Сергей Куприянов, Природный газ
10:51 13.11.2022 (обновлено: 10:52 13.11.2022)
 
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,6 миллиона кубометров

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,6 миллиона кубометров на 13 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,6 миллиона кубометров на 13 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
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С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
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