https://ria.ru/20221113/gaz-1831133836.html

Европа минимальными темпами заполняет газохранилища, сообщили в GIE

Европа минимальными темпами заполняет газохранилища, сообщили в GIE - РИА Новости, 13.11.2022

Европа минимальными темпами заполняет газохранилища, сообщили в GIE

Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные хранилища газа, запасы в которых уже превысили 95 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:09

2022-11-13T09:09

2022-11-13T10:21

экономика

европа

германия

италия

еврокомиссия

газпром

санкции в отношении россии

природный газ

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные хранилища газа, запасы в которых уже превысили 95 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Так, за последние газовые сутки (закончились в 7:00 мск 12 ноября) прирост в хранилищах составил 0,04 процентного пункта, а в целом они заполнены на 95,43 процента. Это на 20,74 процентного пункта больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 74,69 процента.Сейчас в европейских газохранилищах 103,6 миллиарда кубометров газа. Больше всего запасов в Германии — 23,8 миллиарда кубов, Италии — 17,9 миллиарда, Франции — 12,9 миллиарда, Австрии — 8,8 миллиарда. На эти страны приходится больше 60 процентов запасов топлива в Евросоюзе.Общая емкость европейских ПХГ составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Обычно они обеспечивают 25-30 процентов потребляемого в Европе зимой газа.Сейчас пополнять запасы позволяет сниженный под влиянием теплой погоды спрос на газ и более низкие из-за этого цены. К примеру, аналитики Rystad Energy пишут, что потребление электроэнергии в Евросоюзе в октябре упало на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Тем не менее, как отмечал "Газпром", даже максимальные запасы в ПХГ не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода. В компании предупредили, что этой зимой нагрузка на европейские хранилища будет выше, чем раньше, из-за изменения источников и маршрутов поставок.

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html

https://ria.ru/20221112/gaz-1831062697.html

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экономика, европа, германия, италия, еврокомиссия, газпром, санкции в отношении россии, природный газ