20:44 13.11.2022 (обновлено: 23:08 13.11.2022)
В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20
Global Times: Запад во главе с США едет на саммит G20, чтобы поссориться
© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет Global Times.
"Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — сообщается в материале.
В статье отмечается, что конфронтация во время этой встречи мешает выполнении диалоговой функции этой платформы. Автор предположил, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.
Саммит G20 столкнулся с новым для себя вызовом в лице глобального раскола, вызванного отношением некоторых стран к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая, предположил автор. Он также добавил, что это лишь в очередной раз подчеркивает решающее значение мероприятия как платформы для преодоления глобальных кризисов.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на этой встрече.