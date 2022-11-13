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В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
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В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20
В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20
Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:44
2022-11-13T23:08
в мире
сергей лавров
китай
большая двадцатка
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет Global Times."Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — сообщается в материале.В статье отмечается, что конфронтация во время этой встречи мешает выполнении диалоговой функции этой платформы. Автор предположил, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.Саммит G20 столкнулся с новым для себя вызовом в лице глобального раскола, вызванного отношением некоторых стран к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая, предположил автор. Он также добавил, что это лишь в очередной раз подчеркивает решающее значение мероприятия как платформы для преодоления глобальных кризисов.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на этой встрече.
https://ria.ru/20221113/ssha-1831203534.html
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в мире, сергей лавров, китай, большая двадцатка
В мире, Сергей Лавров, Китай, Большая двадцатка
20:44 13.11.2022 (обновлено: 23:08 13.11.2022)
 
В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20

Global Times: Запад во главе с США едет на саммит G20, чтобы поссориться

© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет Global Times.
"Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — сообщается в материале.
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В статье отмечается, что конфронтация во время этой встречи мешает выполнении диалоговой функции этой платформы. Автор предположил, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.
Саммит G20 столкнулся с новым для себя вызовом в лице глобального раскола, вызванного отношением некоторых стран к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая, предположил автор. Он также добавил, что это лишь в очередной раз подчеркивает решающее значение мероприятия как платформы для преодоления глобальных кризисов.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на этой встрече.
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В миреСергей ЛавровКитайБольшая двадцатка
 
 
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