https://ria.ru/20221113/g20-1831222424.html

В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20

В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022

В Китае раскрыли цель Запада на саммите G20

Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:44

2022-11-13T20:44

2022-11-13T23:08

в мире

сергей лавров

китай

большая двадцатка

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы "поссориться" с участниками саммита, а не решать мировые проблемы, пишет Global Times."Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — сообщается в материале.В статье отмечается, что конфронтация во время этой встречи мешает выполнении диалоговой функции этой платформы. Автор предположил, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.Саммит G20 столкнулся с новым для себя вызовом в лице глобального раскола, вызванного отношением некоторых стран к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая, предположил автор. Он также добавил, что это лишь в очередной раз подчеркивает решающее значение мероприятия как платформы для преодоления глобальных кризисов.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября. В МИД России сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию страны на этой встрече.

https://ria.ru/20221113/ssha-1831203534.html

https://ria.ru/20221113/kitay-1831175383.html

китай

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в мире, сергей лавров, китай, большая двадцатка