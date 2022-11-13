https://ria.ru/20221113/g20-1831159482.html
МИД заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 вопросами мира
МИД заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 вопросами мира - РИА Новости, 13.11.2022
МИД заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 вопросами мира
Расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:19
2022-11-13T13:19
2022-11-13T13:19
в мире
сергей лавров
россия
москва
большая двадцатка
оон
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно, заявили в МИД РФ."Убеждены, что "Группа двадцати" призвана заниматься именно социально-экономическим блоком проблем. Расширение ее повестки за счет вопросов мира и безопасности, о чем также говорят многие другие страны, нежизнеспособно. Это станет прямым вторжением в прерогативы Совета Безопасности ООН, подорвет атмосферу доверия и сотрудничества в "двадцаточном" формате в ущерб его востребованной специализированной деятельности", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, анонсирующем участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в саммите "Группы двадцати".Москва, по заявлению министерства, выступает за "открытый характер мировой экономики и предотвращение дискриминации ее участников, включая безусловную и немедленную отмену всех нелегитимных односторонних рестрикций".
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
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в мире, сергей лавров, россия, москва, большая двадцатка, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Большая двадцатка, ООН
МИД заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 вопросами мира
МИД: расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно