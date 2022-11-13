Рейтинг@Mail.ru
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:46
2022-11-13T08:36
в мире
риши сунак
сергей лавров
россия
большая двадцатка
саммит g20
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_51677e9993018311f11a1063bfb31274.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph.Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.Кроме того, газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, согласно которому премьер Британии планирует использовать G20 для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на (британских - ред.) ценностях", такие как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_332:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_905300ed6961ef7975a19a66620c84da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, великобритания
В мире, Риши Сунак, Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Великобритания
06:46 13.11.2022 (обновлено: 08:36 13.11.2022)
 
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ

Премьер Британии Риши Сунак пообещал раскритиковать Россию на саммите G20 в Индонезии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph.
Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.

"Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20", — заявил Сунак.

Кроме того, газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, согласно которому премьер Британии планирует использовать G20 для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на (британских - ред.) ценностях", такие как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:30Специальная военная операция на Украине
Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет
 
В миреРиши СунакСергей ЛавровРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала