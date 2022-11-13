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Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:46
2022-11-13T06:46
2022-11-13T08:36
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сергей лавров
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph.Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.Кроме того, газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, согласно которому премьер Британии планирует использовать G20 для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на (британских - ред.) ценностях", такие как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html
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в мире, риши сунак, сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, великобритания
В мире, Риши Сунак, Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Великобритания
06:46 13.11.2022 (обновлено: 08:36 13.11.2022)
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
Премьер Британии Риши Сунак пообещал раскритиковать Россию на саммите G20 в Индонезии