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Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ

Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2022

Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ

Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T06:46

2022-11-13T06:46

2022-11-13T08:36

в мире

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сергей лавров

россия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph.Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.Кроме того, газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, согласно которому премьер Британии планирует использовать G20 для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на (британских - ред.) ценностях", такие как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830576986.html

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в мире, риши сунак, сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, великобритания